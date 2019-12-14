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23歲空姐7樓離奇墜下！臉部砸地「骨頭全碎」失憶4年…只記得：房間有壞人

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▲23歲空姐7樓離奇墜下，失憶4年，只記得房間有壞人。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲23歲空姐7樓離奇墜下。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

4 年前，當時 23 歲的四川航空空姐陳麗丹從在海南三亞一酒店7樓空調外機墜下，傷及頭部、胸部、四肢等全身多處，被送入 ICU 搶救，命在旦夕。事發後，陳麗丹父母一邊治療女兒，一邊追查真相，「女兒好好地在三亞出差，為何會墜樓？墜樓前到底發生了什麼？」

據《紅星新聞》報導，慘案發生在2015年5月26日，當時在成都駟馬橋家裡的媽媽譚雲鳳接到川航的上門通知，「陳麗丹在三亞有情況。」當天下午 6點多，她抵達三亞的醫院。這時，陳麗丹正躺在 ICU 搶救，被診斷為特重型顱腦損傷、腦幹損傷、額骨骨折、面顱骨骨折等多種損傷。

▲23歲空姐7樓離奇墜下，失憶4年，只記得房間有壞人。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲她曾經的模樣。（圖／翻攝自紅星新聞）

這時，譚雲鳳才得知，當天早上，女兒從7樓空調外機墜樓，頭部直接著地，「腦袋、臉部，包括牙齒裡面的骨頭都碎了。」次日，有新聞報導說「陳麗丹墜樓是因為和男友的情感糾紛」，對此，譚雲鳳反駁，「我們家屬都還不知道原因，媒體先知道了。」

譚雲鳳表示，「陳麗丹是我的大女兒，性格開朗，之前與大2歲的某航空公司空乘男朋友談了1年戀愛；兩人正處於熱戀期，因職業緣故，兩人約定，無論誰先落地，需要確定對方安全，方能入睡。」她回憶，曾翻了兩人的聊天記錄，「最後一條微信發送時間為3點48分，兩人並無爭吵，但是丹丹說話顛三倒四的，答非所問。」

當時，陳麗丹男友5月28日也趕到三亞。

▲23歲空姐7樓離奇墜下，失憶4年，只記得房間有壞人。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲陳麗丹被鑒定為「精神殘疾三級」。（圖／翻攝自紅星新聞）

遠在新疆的陳麗丹父親陳勝昌、表姐胡瑞耘5月27日半夜也趕到了三亞，次日 10 點多到三亞灣派出所報案，並做了筆錄，「警方認為，丹丹是自殺，屬於個人行為，不構成案件。」表姐說，陳麗丹墜樓前，曾經和同事們到酒吧喝酒，還有一種傳言稱，她在酒後遭遇性侵，然後跳樓，「墜樓前到底發生了什麼，對於判斷墜樓是否屬於刑事案件很重要。」

表姐進一步表示，她明確向警方提出對陳麗丹展開 「尿檢、血檢、婦科、毒檢」等檢查，但警方堅持是自殺事件。最終，在表姐和父親的堅持下，警方同意向陳麗丹同事進行詢問。父親陳勝昌說，事發十幾天後，前往酒店，想進女兒出事的房間，又遭到阻攔，隨後向川航索要女兒的行李箱，確被對方告知已經被警方拿走了。

1個月後，川航將陳麗丹的行李箱歸還給家屬。陳勝昌清點物品發現，少了手機和銀行卡，「今年我們交涉時候，警方告訴我們，丹丹手機和銀行卡是不見了。」

▲23歲空姐7樓離奇墜下，失憶4年，只記得房間有壞人。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲陳麗丹現在的樣子。（圖／翻攝自紅星新聞）

當年7月2日，陳麗丹脫離危險恢復意識，卻失去了大部分記憶。2018 年 8 月，為了追究責任，家人4次往返三亞，要求警方公開墜樓調查記錄，查閱當時的調查情況，要求警方返還丹丹手機和銀行卡等個人物品。

幾次交涉中，三亞灣派出所同意他們查閱當時部分調查記錄，但是禁止拍照和影印。根據調查記錄，事發當晚，陳麗丹和同事7個人前往酒吧喝酒，回到酒店後卻變得亢奮，又是在游泳池游泳，又是在水池中大喊大叫，甚至還把自己浸到齊腰深的水中，到7點15分墜樓時已經整整折騰了3小時。父親懷疑，「女兒是被下毒品或者致幻劑，在墜樓前，她在水裡折騰了三四個小時，這不符合醉酒的特徵。」

今年年初，陳勝昌從中國人民解放軍第四二五醫院獲得了一份陳麗丹的檢查報告，這份報告中的靜脈血是在墜樓後3個小時內採集的，「醫生說有二十幾項指標異常，他讓我去找專業人士看看，或許能夠看得出來，是否有涉毒。」

四川腫瘤醫院顱底顱腦外科專家張虹看了陳麗丹血常規報告後表示，陳麗丹或許有血液方面的疾病，「墜樓後的兩三個小時，白細胞達不到這麼高，除非她自己本身有疾病。」

▲23歲空姐7樓離奇墜下，失憶4年，只記得房間有壞人。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲事發圖片。（圖／翻攝自紅星新聞）

另外一名不願意透露姓名的法醫表示，血常規檢查與毒檢是兩回事；毒檢需要通過專業手段和設備才能檢測，一般醫院不具備檢查條件，「從警方調查記錄來看，她的反應不像醉酒反應，更像是吸食毒品後出現的反應，包括出現幻覺。」這名法醫表示，吸食毒品主要是毒品在體內的代謝物作用於人體中樞神經系統，讓人產生一系列行為和意識的改變，在常規化驗中的確不會有特異性的陽性表現。

從外觀來看，如今28歲的陳麗丹已經恢復，但容貌大變。對於容貌改變，她沒有絲毫認知，「我覺得跟以前一樣好看呀，都挺好看的。」她還是想做回空姐，但又覺得已經不可能了，「因為我記性不好，經常記不起事。」媽媽譚雲鳳說，女兒喪失了管理和控制能力，連換衛生棉都需要家人提醒，今年10月28日被鑑定為「精神殘疾三級」。

當被問及為什麼要爬上空調外機？陳麗丹回答，「因為房間有壞人，我覺得爬到外面就安全了，沒想到外面更不安全。」

父親陳勝昌說，案件發生後他們往返三亞數次，要求接警的三亞灣派出所公開女兒墜樓調查記錄，但都遭到拒絕。家屬今年3月起訴三亞灣派出所所屬的三亞市公安局天涯分局，要求公開調查記錄。

目前，三亞市中院11月18日作出終審判決，要求生效判決之日（11月21日）起 20 個工作日內，天涯分局向原告公開「5.26 川航乘務員陳麗丹墜樓事件」前後。不過，家屬現在依然沒有拿到警方調查記錄。4年了，陳麗丹墜樓原因依然成謎。

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