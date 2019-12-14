　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠航退票破1.2萬筆！女客奔機場「短期不再坐了」　立委：1.5億在民航局手上

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 遠東航空櫃檯,遠航,退票。（圖／記者許展溢攝）

▲遠航櫃台湧現退票人潮。（圖／記者許展溢攝） 

記者許力方／綜合報導

遠東航空12日無預警停飛，松山機場仍不斷湧現退票人潮，各地櫃臺登記受理退票數量超過1萬2000筆，立委陳玉珍說，已經要求交通部等保障已訂位的鄉親優先轉定其它航空公司，據她了解，遠航還有「消費者信託保証專戶」1.5億元在民航局手上，預計可滿足退費需求。

遠航停飛第2天，退費人潮持續湧進松山機場櫃台，雖然董事長張綱維親上火線，緊急宣布有意復飛，仍挽不回民眾信心，一名女乘客受訪時就說，遠航至今並未回應後續要怎麼做，「所以我們消費者要保護自己的權益，可能短期內不會再坐遠東航空了…」

請繼續往下閱讀...

▲▼遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

▲董事長張綱維宣布有意復飛 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 遠東航空櫃檯,遠航,退票。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 遠東航空櫃檯,遠航,退票。（圖／記者許展溢攝）

▲民航局統計，遠航退票已破1.2萬筆。（圖／記者許展溢攝）

旅行社業者李奇嶽受訪時也說，歷經復興倒閉、遠航停飛，長榮及華航罷工事件，旅行業已多次向民航局反應，認為航空公司應建立履約保證制度，來保障消費者跟旅行社的交易安全，「動輒都是上億的損失，我們覺得民航局應該要為消費者跟業界做一些事情！」

根據民航局統計，截至13日止，遠航已經受理退票1735筆，其中368筆現金退票，另有1367筆是信用卡刷退，各地櫃臺登記受理退票數量已經超過1萬2000筆。被追問退費時程表，遠航地勤人員則連忙澄清「沒辦法回應」，得等總部回覆；交通部私下回應，目前先處理消費者善後，至於未來會不會要求遠航賠償，仍在討論當中。

遠航停飛造成「台金航線」巨大影響，身為金門立委，陳玉珍說，停飛隔天她的LINE就湧進5000則訊息，14日下午特別召開記者會說明，民眾以現金購票，20日前可到遠東官網APP辦理退費登記。刷卡的消費者則可在2020年4月10日前向銀行主張是爭議款項；若已扣款也可申請辦理返還款項。

陳玉珍指出，已要求民航局等單位提供遠航金門航線在選舉、春節等運能缺口盤點資料，儘速協調其他航空公司增開班機或放大機型支援疏運，甚至不足的話將請國防部啟動軍機疏運機制。另針對已訂位購票的民眾，她也協助優先轉訂立榮、華信航空，目前遠航還有信託保証專戶的1.5億元在民航局手上，估計可以滿足退費需求。

ET快訊
前男友娶別人…她現場掛超大橫幅「孩子我打掉了」！超霸氣復仇
男約妹摩鐵床戰挨告性侵！法官一看「體型差距」判無罪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遠航退票破1.2萬筆！女客奔機場「短期不再坐了」　立委：1.5億在民航局手上

聖誕老公公偏鄉送禮物　歸仁獅子會聯合公益活動

全台飛機迷最新賞機景點！「桃機觀景台」25公尺近距看飛機起降

國際醫學美容研討會 歐、台醫師分享注射填充物與埋線凹陷副作用治療技術

遠航鬧劇影響大！民航局協調疏運　延後加班機訂位時間

可不可排第二！大學生「最愛飲料店」票選出爐　網驚：名次大翻盤

新竹市「動物園OPEN鬧」開講動物冷知識　河馬樂樂亂入親子狂嗨

寄草莓孝敬台南媽！她接黑貓電話「秒從床上彈起」　哭暈：檢查很多遍耶

果真「躺著賺」！百人22日集體睡覺大賽　睡得最好獎品3萬

出遊去！好天氣再4天「日夜溫差13度」　週四北東又轉濕涼

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

周華健混血兒撞臉「強尼戴普」　黃子佼認證跟爸：真的不一樣

遠航退票破1.2萬筆！女客奔機場「短期不再坐了」　立委：1.5億在民航局手上

聖誕老公公偏鄉送禮物　歸仁獅子會聯合公益活動

全台飛機迷最新賞機景點！「桃機觀景台」25公尺近距看飛機起降

國際醫學美容研討會 歐、台醫師分享注射填充物與埋線凹陷副作用治療技術

遠航鬧劇影響大！民航局協調疏運　延後加班機訂位時間

可不可排第二！大學生「最愛飲料店」票選出爐　網驚：名次大翻盤

新竹市「動物園OPEN鬧」開講動物冷知識　河馬樂樂亂入親子狂嗨

寄草莓孝敬台南媽！她接黑貓電話「秒從床上彈起」　哭暈：檢查很多遍耶

果真「躺著賺」！百人22日集體睡覺大賽　睡得最好獎品3萬

出遊去！好天氣再4天「日夜溫差13度」　週四北東又轉濕涼

冬盟／味全龍連19打席沒上壘遭逆轉　15日與中職爭季軍

英國研究每周「譙髒話55次」　有助提升工作效率

炸彈客中彈落網畫面曝光！警方攻堅駁火百槍　檢警追查犯案動機

鄧紫棋MV吊鋼絲慘被「高速拉扯」　獸性爆發哀嚎：拍過最辛苦的

遠航退票破1.2萬筆！女客奔機場「短期不再坐了」　立委：1.5億在民航局手上

聖誕老公公偏鄉送禮物　歸仁獅子會聯合公益活動

傷害到你...卻讓你覺得是自己不對？揭穿5種「情緒操控者」的面具

黃明志演唱會無預警遭取消　「可能造成我生命危險」暴怒揭原因

住戶逼代寫小孩功課！「成績21分」暴怒投訴　保全遭扣薪5千、記過

30坪老屋翻新「回歸美的本質」　簡單風格卻一點也不平凡！

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

月擠1萬元買股票　20年資產千萬

小女孩喝湯有「消毒水味」爸氣炸　竟是爆紅牛排館

店員偷喝兩口封膜？店家：抱歉，飲料太好喝了

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

整箱食物丟樹下！　網揭原因藏洋蔥

LINE低調功能！一張照秒轉文字檔

油漆爸怕女兒丟臉　忍痛用強溶劑洗黑手

馬汀「經典8孔靴」特賣！千元有找讓鞋迷暴動了

請客180元餐點「特價150」　友提醒：30要給我

前方帽子哥套浴袍搭機　一查驚呆：61萬…

客多給500！熊貓一聽暗示：：太感人

更多熱門

相關新聞

民航局宣布　延後加班機訂位時間

民航局宣布　延後加班機訂位時間

遠東航空12日爆發停業烏龍，13日起全面暫停飛行，交通部民航局原訂17日開放離島加班機定位，因遠航烏龍事件影響，今（14）日宣布延後開放訂位時間，將全力協調其他航空公司加開班次或放大機型，完成運能協調後，再行公佈第二波加班機開放訂位時間。

廖燦昌掌一銀　韓：挺綠的有官做

廖燦昌掌一銀　韓：挺綠的有官做

遠航停飛民進黨內有人包庇？蔡英文：沒證據大可不必含沙射影

遠航停飛民進黨內有人包庇？蔡英文：沒證據大可不必含沙射影

看不到遠航能力！林佳龍：復飛有困難

看不到遠航能力！林佳龍：復飛有困難

勞動部「下令清查」張綱維旗下所有公司

勞動部「下令清查」張綱維旗下所有公司

關鍵字：

遠航退票陳玉珍金門

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

Gary老婆「正面近照」曝光！

謝和弦狂嗆Keanna「再爆粗口」！下場卻GG

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

山豬錄影前一天退《大熱門》通告！

更多

最夯影音

更多
陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面