遠航退票破1.2萬筆！女客奔機場「短期不再坐了」　立委：1.5億在民航局手上

▲遠航櫃台湧現退票人潮。（圖／記者許展溢攝）

記者許力方／綜合報導

遠東航空12日無預警停飛，松山機場仍不斷湧現退票人潮，各地櫃臺登記受理退票數量超過1萬2000筆，立委陳玉珍說，已經要求交通部等保障已訂位的鄉親優先轉定其它航空公司，據她了解，遠航還有「消費者信託保証專戶」1.5億元在民航局手上，預計可滿足退費需求。

遠航停飛第2天，退費人潮持續湧進松山機場櫃台，雖然董事長張綱維親上火線，緊急宣布有意復飛，仍挽不回民眾信心，一名女乘客受訪時就說，遠航至今並未回應後續要怎麼做，「所以我們消費者要保護自己的權益，可能短期內不會再坐遠東航空了…」

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▲董事長張綱維宣布有意復飛 。（圖／記者李毓康攝）



▲民航局統計，遠航退票已破1.2萬筆。（圖／記者許展溢攝）



旅行社業者李奇嶽受訪時也說，歷經復興倒閉、遠航停飛，長榮及華航罷工事件，旅行業已多次向民航局反應，認為航空公司應建立履約保證制度，來保障消費者跟旅行社的交易安全，「動輒都是上億的損失，我們覺得民航局應該要為消費者跟業界做一些事情！」

根據民航局統計，截至13日止，遠航已經受理退票1735筆，其中368筆現金退票，另有1367筆是信用卡刷退，各地櫃臺登記受理退票數量已經超過1萬2000筆。被追問退費時程表，遠航地勤人員則連忙澄清「沒辦法回應」，得等總部回覆；交通部私下回應，目前先處理消費者善後，至於未來會不會要求遠航賠償，仍在討論當中。

遠航停飛造成「台金航線」巨大影響，身為金門立委，陳玉珍說，停飛隔天她的LINE就湧進5000則訊息，14日下午特別召開記者會說明，民眾以現金購票，20日前可到遠東官網APP辦理退費登記。刷卡的消費者則可在2020年4月10日前向銀行主張是爭議款項；若已扣款也可申請辦理返還款項。

陳玉珍指出，已要求民航局等單位提供遠航金門航線在選舉、春節等運能缺口盤點資料，儘速協調其他航空公司增開班機或放大機型支援疏運，甚至不足的話將請國防部啟動軍機疏運機制。另針對已訂位購票的民眾，她也協助優先轉訂立榮、華信航空，目前遠航還有信託保証專戶的1.5億元在民航局手上，估計可以滿足退費需求。