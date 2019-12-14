合庫董座廖燦借貸遠航、涉慶富案又掌一銀　韓國瑜：挺綠的有官做

▲韓國瑜到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨總統參選人韓國瑜13日在臉書po文指出，背棄銀行專業對遠航不正常借貸的合庫前董事長廖燦昌，日前才因慶富案下台，後來在行政院長蘇貞昌的指示下回鍋擔任第一銀行的董事長，此事應該查清楚。14日下午韓國瑜出席彰化競選總部時對此再度痛批，只要是民進黨支持者，做錯事都沒關係，永遠都有官做。

韓國瑜說，廖燦昌在合作金庫時因為慶富案下台，為什麼搖身一變，又可以變成第一銀行董事長？到底怎麼回事？這一定要說清楚。「是不是民進黨執政之下，只要有關係、只要是民進黨的支持者，隨便做什麼錯事都沒有關係？都永遠有官可以幹？」韓國瑜指出，這種巨額的貸款損失是全體納稅人損失，他呼籲行政院及金管會要對台灣人民講清楚、說明白。

韓國瑜再度重申民進黨「身為首長有很多選擇，我們也可以選擇放煙火，花幾千萬、花幾億把煙火放掉，我們也可以把錢好好的為市民百姓來打拚」，韓國瑜提到，自己上任後，高市府這一年來光道路鋪設，就完成約兩百八十條，「我們做得這麼認真，到底誰對不起高雄市民？」。韓國瑜認為，民進黨講這句話是完完全全的錯誤，而且蔡英文總統要很清楚，是民進黨對不起高雄人。