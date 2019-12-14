看不到遠航能力！張綱維心情差公司就失控⋯林佳龍坦言「復飛困難」

▲遠航停飛搞烏龍。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空12日爆發停業危機，隔天董事長張綱維又出面宣稱是「烏龍一場」。交通部民航局12日對遠航發出開罰與廢照通知，13日晚間收到遠航陳述書，下週一將開會審酌。交通部長林佳龍說，遠航停飛衝擊已造成，又是高度人治的公司，董事長心情差全公司就失控，目前為止尚未看到遠航的誠意與能力，坦言「復飛非常困難」。

遠航副總黃育祺12日下午召開記者會，宣稱遠航將全面暫停營業，然而董事長張綱維13日上午又出面「闢謠」，宣稱只是「心情不好才關機」，從未打算收掉遠航，懇請主管單位再給遠航一次機會。

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▲遠航張綱維董事長昨於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事。（圖／記者李毓康攝）

民航局表示，目前已收到遠航的陳述意見書，下週一將開會審酌。林佳龍今上午參加桃園國際機場觀景台啟用典禮前表示，遠航擅自將停飛解釋為烏龍，必須提出陳述意見解釋，再交由民航局專業判斷處理。

林佳龍說，遠航本次事件對公司治理造成極大傷害，也可看出遠航是「高度人治」的公司，董事長不只兼任總經理，還會因為「心情不好」就關機，導致整間公司失聯、失控，進而影響旅客權益、員工情緒，整體變數極大。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍表示，遠航宣稱要「復飛」，但這必須先解決停飛烏龍帶來的衝擊，才可進一步討論，並不是可以通融、放寬標準的事情，畢竟飛安是牽一髮動全身的問題，遠航必須先解決消費者與旅行業者的權益損失，並安撫機組員工。

林佳龍表示，公司財務調度問題，不是倚靠新投資人這種不確定性的因素就能解決，遠航還有長期的財務困難必須處理，交通部須看到遠航落實賠償事宜，並展現誠意與解決問題的能力，但目前為止都未看到，坦言「復飛非常困難」，他也說，航空公司成立不容易，應珍惜長期累積的成果，民航局將依法行政，以飛安為最高原則。