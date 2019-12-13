中市府嗆中火用煤量「改善」否則再罰　台電：不合法不合理

▲中市府嗆中火生煤使用超量將再開罰，台電認為不合法也不合理。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台灣電力公司13日針對中市府稱台中火力發電廠用煤超量，應於今天完成「改善」否則將再開罰600萬元做出回應。台電表示，虛心接受中部地區鄉親對減少空汙期待，因此今年自主擴大減煤，以史上最大規模大減用煤300萬噸，全年用煤量可低於1300萬噸，遠低於許可證上的1600萬噸。中市府突然修改許可證，「考試考到一半改規則」，不合法也不合理，若市府再開罰，將依法尋求行政救濟。

台電表示，中市府2017年核發操作許可證，明確規定「全廠生煤年用量不得超過1600萬公噸」。中火今年擴大減煤，用煤量可望低於1300萬噸，相對於中市府許可證核准的用量大減了300萬噸，台中電廠始終遵照許可證要求操作，並無違誤。

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台電說，中市府11月20日以「誤繕」為由，直接修改許可證公文書，把將原許可1600萬噸，降為1104萬噸，自行「創造」開罰理由。這如同一場50分鐘的考試，在進行到39分鐘時突然宣布40分要收考卷。中市府上月底修改規定，距離年底僅剩1個月，考到一半改規則，不合理也不合法。

台電再次強調，台電虛心接受台中市民對減少空汙期待，也已作出許多努力，台中電廠今年用煤量大減300萬噸，排放更較2012年減少近5成。呼籲市府應依法行政，不能要求基層公務員做不合理、不合法的事，也要考慮全國人民，尤其是中部鄉親的用電穩定。台電也承諾，會在供電穩定的前提下，盡量減少燃煤發電。

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