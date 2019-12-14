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手握4鈕遙控器喊引爆！炸彈客藏1.2kg「撒旦之母」...警追查動機及製造技術

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▲▼炸彈客手握4鈕遙控器，揚言引爆。（示意圖／民眾提供）

▲炸彈客手握4鈕遙控器揚言引爆。（示意圖／民眾提供）

地方中心／高雄報導

國民黨部炸彈客「阿文」藏身高雄市苓雅區一棟民宅，警匪對峙逾13小時後，經歷3波攻堅行動，嫌犯於14日清晨6時46分棄械投降。事發當時，阿文背包中裝有「撒旦之母」之稱的三過氧化三丙（簡稱TATP），一手持槍，一手緊握有4顆按鈕的遙控器，揚言引爆炸彈要與警方同歸於盡。

據了解，阿文身上的爆裂物是有「撒旦之母」的「三過氧化三丙酮」（簡稱TATP），TATP感度極高，輕微摩擦、碰撞，都可能引起爆炸！TATP被認為曾用作多起黑社會活動及恐怖襲擊的爆炸物，如倫敦地鐵爆炸案、2015年11月巴黎襲擊事件、2016年布魯塞爾連環爆炸案。

警方14日上午於阿文的背包、房間內起出7瓶「撒旦之母」原料，不加上瓶身重量，總重已達1.2公斤，若全數引爆其威力足炸毀200坪房，阿文的轎車內也有多個疑似拿來製造引爆的雷管，所幸目前狀況都已經排除，警方將炸彈運往高雄前鎮區一處空地挖洞引爆。

另外，根據檢警調查，年約50歲綽號「阿文」的吳嫌戶籍地在北部地區，現落腳在高雄市，落網地的永樂街出租套房是向友人借住，但吳嫌背景、置放物品的動機、有無製作能力等，將待吳嫌接受治療後逐一調查釐清。

▲▼ 警方採取強力攻堅，在2度駁火時發射催淚彈，但是其中一發掉落地面 。（圖／記者洪正達攝）

▲警方採取強力攻堅，在2度駁火時發射催淚彈，但是其中一發掉落地面 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼高雄攻堅畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄攻堅畫面曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

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