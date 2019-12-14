媽媽弟弟門外溫情勸降！國民黨部炸彈客「握槍+引爆器」朝警狂吼：要死一起死

記者吳奕靖、洪正達、戴若涵／高雄報導

警方循線追查後發現，12日涉嫌在台南市後壁區國民黨部放置爆裂物的嫌犯「阿文」，就藏身於高雄市苓雅區一棟民宅之中，由於嫌犯拒不配合，雙方對峙逾13小時，警強力攻堅2次，嫌犯直至14日清晨6時46分才棄械投降。

▲嫌犯與警方對峙，嫌犯母親到場親情攻勢勸降。（圖／記者吳奕靖攝）

國民黨後壁黨部日前遭放置一袋內裝有2礦泉水瓶的透明液體，旁邊還疑似有UBS接頭電線纏繞，防爆小組獲報到場處理。台南警方也與高雄市警局合作，循線發現嫌犯藏身於高雄市苓雅區一棟民宅之中。

▲國民黨後壁黨部疑遭放置爆裂物，防爆小組赴現場處理。（圖／蔡育輝服務處提供）

台南市警局局長周幼偉表示，警方圍捕時，先以柔性勸說，希望他能棄械投降，還找來嫌犯的媽媽、弟弟到場溫情喊話，孰料，嫌犯竟一心要與警察對峙，期間更喊出，「要死一起死」、「我們同歸於盡」等語。

由於擔心傷及附近居民，警方不敢大意，決定上樓談判，第一波攻堅時，嫌犯一手拿爆裂物遙控器、一手拿槍，朝警方連開數槍，雙方展開駁火，嫌犯見狀躲入房間內展開拉鋸，並在警方第二波攻堅時，扔出一個不斷散發出火藥味的玻璃瓶。

2次的攻堅行動中，警方扔出多枚催淚彈，終於清晨6時46分許，雙方對峙逾13小時後成功破門，嫌犯身中1至2槍被逮。

▲▼警匪對峙逾13小時，14日清晨嫌犯終於棄械投降。（圖／記者吳奕靖、洪正達，下同）

▲台南市警局局長周幼偉出面說明案情。（圖／記者洪正達攝）

越想越不對勁！

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