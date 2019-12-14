教化無效！玉井縱火7死曾嫌11月底才出獄　衛生局10天前曾聯絡

▲台南市衛生局與台南市玉井縱火案嫌犯曾姓男子，相約陪同就醫，未料尚未就醫竟發生涉嫌縱火造成重傷亡情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井區14日凌晨縱火案，造成7死3傷的重大傷亡，引起社會大眾的恐慌及遺憾，縱火嫌犯曾姓男子11月30日監所服刑完成，衛生局於12月4日與曾嫌再電話取得聯繫，並相約由社工師陪同就醫，未料尚未就醫竟發生涉嫌縱火造成重傷亡情事。

台南市衛生局林美良科長指出，曾嫌因案於11月30日出獄後，衛生局接獲通報就一直要找曾嫌介入關懷，但曾嫌一直不接電話，一直到12月4日社工師電話聯絡上曾嫌，除關懷曾嫌心理狀況外，也要約定時間陪曾嫌就醫。

據社工師電訪會談資料，短期多次電訪曾嫌，訪談內容曾嫌提到過去的違法事件，想要改過，社工師觀察言談及情緒尚穩定，惟曾嫌情緒比較偏激，但表示沒有無負向思考或報復家人計畫。曾嫌說有到醫院回診，社工師也約定下次陪同回診及面訪，無奈僅隔10天就發生此一驚天動地的憾事。

據衛生局掌握資料，曾嫌有明顯反社會人格，對什麼事都看不順眼及對現況不滿，但尚未掌握明確的精神病歷資訊。衛生局14日接獲消息後，除掌握該個案動態，將安排心衛社工前往撫慰陪伴罹難者家屬，並針對及時逃生，心理受到極大驚恐創傷的倖存者提供心理支持與關懷輔導，必要時將進一步安排心理師及精神醫療資源的協助，除了希望亡者安息，亦能降低倖存者及家屬們出現創傷後壓力症候群及相關心理疾患的發生。

此外，英勇救災受傷送醫的消防員，黃偉哲市長立即到醫院關心，在醫院的安排下，已完成左手骨折開刀手術，目前狀況良好。

黃偉哲市長就公共衛生的專業提醒，在季節交替之際情緒容易受到影響，尤其是受憂鬱、躁鬱等精神疾病困擾的朋友，建議市民朋友可多出外走走、曬曬太陽，盡量保持規律的生活作息，並建議周遭的親朋好友能相互關懷，即早發現、轉介及接受專業治療。

台南市衛生局表示，台南市提供40處免費心理諮商駐點服務，且為了方便服務上班族的市民朋友，亦提供晚間的諮商時段，向專業人員求助或許可以扭轉人生，適時進行心理支持，心中痛苦會因為分享而減半，藉由心理師陪伴讓受苦的心情及提供專業諮詢，衛生局上班時間撥打預約電話(06)3352982。另外，若市民朋友們有精神疾病照護上的困擾與需求，可就近與轄區衛生所聯繫外或衛生局，上班時間可致電（06）2679751或06-6357716，或上台南市衛生局網站http://health.tainan.gov.tw/tnhealth/心理健康科/精神衛生業務查詢相關資訊。

有關玉井區真理佛堂火警，社會局指出，一、經查當日共有46人住宿前輩堂，目前7死2傷，目前2名傷者已返回真理佛堂。二、玉井區公所及社會局已代表黃偉哲市長前往慰訪傷亡民眾，並發放慰問金死亡每人1萬元、受傷每人5000元。三、社會局已指派社工前往醫院及事發地逐一探訪傷亡人員及其家屬，並主動聯繫罹難者戶籍地，台中市及雲林等縣市政府，連結相關社福資源，持續提供關懷與協助。

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