路見女遭火爆男友痛毆！正義哥肉身勸阻　反遭「抓頭撞鐵捲門」重傷

▲桃園市陳姓男子今年6月因細故與女友爭吵進而毆打，林姓男子見女子被打上前勸阻反遭陳男毆打成重傷。（圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年6月在蘆竹區路旁因細故毆打森姓女友，林姓男子路過時看不慣陳男打女人上前勸阻，陳男火冒三丈，質問「你是南崁人嗎？你死定了」等語恐嚇，抓著林男的頭部猛撞民宅鐵捲門與樓梯。期間，林男說肋骨曾斷過未痊癒，但陳男不理會依舊動手痛毆，所幸警方及時趕抵將林送醫，檢方13日偵結依恐嚇危害安全罪提起公訴。

檢警調查，今年6月25日晚間9時20分，30歲陳姓男子與森姓女友在蘆竹區仁愛路上因細故爭吵，陳男突然動手毆打女友，路過的林男見狀上前勸阻，陳男火氣更大，但目標卻轉向林男，抓著林男頭部猛K，還撞擊路旁鐵捲門與樓梯。

林男被K得頭部、頸部、雙手等多處掛彩受傷，期間林還說自己肋骨層斷裂受傷；但陳男卻嗆聲「你是南崁人嗎？你死定了」等語恐嚇，仍舊動手痛毆林男。還好路人報警處理，蘆竹警方及時趕至，將身受重傷的林男送醫急救，制止陳男再動手痛毆，同時將陳男送警局偵訊。

陳男在警訊時坦承出手毆打林男與恐嚇等犯行，檢方認為，陳男抓著林男頭部撞擊鋒利鋼鐵製成之鐵捲門與質地堅硬之樓梯，可見下手力道之重，還出言恐嚇，足見陳男有重傷害之故意，且其屬於累犯，檢方偵結，依重傷害未遂罪與恐嚇危害安全罪嫌將陳提起公訴。

►我該答應女友嗎？

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