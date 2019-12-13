80公斤女指控竹竿男摩鐵硬上　法官一句話：「不可能」判無罪

▲陳姓男子於前年11月北上桃園找女網友，雙方在摩鐵發生關係時，女子後悔哭泣，男子停手但事後卻挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子遭女網友指控在前年11月間北上桃園，卻將其帶至摩鐵休息，女網友遭強推上床撫摸胸部與私處硬上，過程中女網友哭泣要求停止性行為，陳男遂停止，事後到醫院驗傷提告，陳男喊冤說是你情我願，女網友還提醒「記得戴套」，絕對沒有硬上；法官審酌，女網友體重80公斤，陳男70公斤體型偏瘦應無能力完全壓制，女網友證詞多有瑕疵，法官審理後判處陳男無罪。

檢方起訴指稱，陳男於2017年11月18日開車從嘉義北上到桃園找女網友，2人相約在中壢火車站，陳男藉口長期駕駛疲累想找地方休息，遂找到附近摩鐵稍事休息，陳男藉口要幫忙女網友按摩腳部將其推到床上，掀起外衣親吻與撫摸，後來還脫下褲子要女網友幫忙口交，不顧其哭泣大喊不要硬上性侵，事後遭女網友提告，檢方依強制性交罪提起公訴。

地院法官審理時，陳男坦承曾與女網友發生性行為，但否認強制性交，陳男辯稱彼此在網站上認識，互為網路男女朋友關係，當天北上桃園找女子見面，但對方說腳傷想找地方休息，他也疲累所以到摩鐵，雙方互脫衣物，他有親嘴、頸部與胸部等處，女網友還提醒他要戴保險套，所以2人發生性行為是你情我願的，但過程中女網友突然哭泣，他立刻停止動作，但女網友要他離開，最後他只好先走。

女網友則指控，在摩鐵時被陳強拉到床上撫摸胸部與私處，陳強脫其上衣，過程中她有反抗與哭泣，但陳男仍繼續脫衣硬上，她最後崩潰大哭對方才停止，事後到醫院驗傷提告。

法官認為，女子已是33歲成年人，應該清楚與異性網友單在摩鐵獨處或封閉房間內，容易讓自己陷於可能發生猥褻、性交情境，陳說要休息時，女子大可請陳把車子停靠路邊，或找餐飲、咖啡廳等，但卻仍幫忙尋找摩鐵還一同進入獨處。此外，陳男親吻撫摸與脫去上衣過程，女子應已知對方打算發生性行為，但沒有立即呼救、逃離，反而提醒陳要戴保險套，是否遭強暴或違反意願仍有疑義。

女子堅稱有用力反抗與哭喊救命，但被陳摀住嘴巴、硬掰開大腿，自己放棄才沒再反抗，陳見她不對勁說「這樣他也沒辦法」才停止動作。

法官審酌女子身高159公分、體重80公斤，男子身高170公分、70 公斤，體態偏瘦，客觀上陳應無明顯體型優勢可完全壓制女子，女子驗傷時，除下體有陳舊撕裂傷，其餘部位沒發現有明顯傷勢，審理期間女子供詞反覆且前後不符，有諸多瑕疵與違反常情處，審理後判處陳男無罪，本案還可上訴。

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