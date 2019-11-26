免帶行李趴趴走！桃機推「無人車接送服務」 最快明年起測試

▲桃園機場擬引進無人車接駁服務。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者李宜秦／台北報導

桃園國際機場為推動智慧化，擬在明年於第二航廈停車場1樓測試無人自駕車接駁服務，旅客只要透過手機APP輸入車牌號碼，無人車就會自動前來接送，免去提著行李找車的辛勞。另外，桃機為試驗臉部辨識技術穩定性，也預計明年起先從登記櫃檯、進入貴賓室等步驟開始測試。

桃機公司副總經理兼發言人李建國表示，桃機目前已導入自助報到、自助行李託運與自動通關，為進一步建構智慧化機場，預計融入無人自駕車技術，載運、接駁旅客，免去旅客拖著行李趴趴走的困擾。

請繼續往下閱讀...

▲透過無人車接送，旅客就不必拖著行李趴趴走。（示意圖／記者彭懷玉攝）

李建國指出，無人機接送服務的測試預計將於明年起，在桃機二航第4停車場1樓開始試驗，旅客只要透過手機APP輸入車牌號碼，該部無人車就會自動前來接駁，並把旅客送至停車目的地。

李建國表示，明年僅是試驗性質，由於停車場還有其他車輛會移動，還需測試無人車接送是否可與移動車輛保持安全距離，目前正請廠商測試環境等，至於正式上路的時程則未定，如有明確時間表會再公布。

另外，李建國指出，為引進臉部辨識系統，桃機先於航空公司登機櫃台設置攝影機，預計也是明年起開始測試，開放旅客透過臉部辨識技術，不需登機證就可進入貴賓室，其他細節則尚與廠商洽談中。

▲桃機明年也預計測試臉部辨識功能。（圖／資料照）