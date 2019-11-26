桃機旅運量年增百萬人！最快2026年就會「被塞爆」　排隊通關恐要等超久

▲桃園機場旅運量每年都增加約100到200萬人次。（圖／記者陳凱力攝）



記者李宜秦／台北報導

桃園機場第三航廈主體工程成本高，今年6月第三度流標，桃機公司將於明年2月完成設計檢討定案，交通部也組成督導小組，聘請外部專家學者協助。桃機公司表示，桃機每年旅運量約增100到200萬人，依照目前成長趨勢，2026年機場就會「被塞爆」。

桃園機場第三航廈在2016年由知名英國設計團隊Rogers Stirk Harbour + Partners得標，最大亮點是出境大廳的「雲頂天花板」，然而卻因施工成本高、難度大，後續維護成本也高，導致廠商不敢投標，主體工程三度流標。桃機日前證實，已取消波浪屋頂與玻璃天窗設計、流動造型旅館減少4萬朵。

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▲依照目前旅運量成長速度，桃機最快2026年就會被塞爆。（圖／記者陳凱力攝）

桃機工程處建築科長郭志剛指出，在交通部督導小組協助下，桃機三航廈議題已逐漸收斂，明年2月會提出定案。他表示，桃機去年旅運量達4653萬人次，今年預計將達4800餘萬人次，每年均成長100到200萬人次。

郭志剛表示，依照目前旅運量成長速度推算，預計2026年桃機航廈就會爆滿，旅客通關排隊速度會拉長，且人擠人的狀況也會更嚴重。為此，桃機近年也逐步推動智慧化，如自助行李託運、自動通關、機器人等，盼能透過機器取代人力，舒緩人力不足問題。

郭志剛指出，由於第三航廈工程複雜，國內技術能量足夠承接的營造廠商其實並不多，即使有能力，也要看廠商意願，坦言「目前市場條件不樂觀」，桃機將在原有預算基礎下，調整設計、檢討招標條件。