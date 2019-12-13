桃園計程車價6年未調　20日起調漲「250公尺►200公尺跳5元」

▲桃園市計程車運價六年未調整，市府交通局指出，本月20日零時將開始調整運費。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市計程車運費要調漲了！桃園市政府交通局指出，因應基本工資與工時調漲，加上勞基法一例一休規定等因素，桃園市訂於本月20日零時起調整計程車運價，其中日夜間計程運價起程將從現行1250公尺收費95元調降為90元，但續程跳表則從現行250公尺改為200公尺跳5元，延滯計時運價從現行150秒改為80秒跳5元，往後搭車路程若超過2.25公里的乘客，車資會較現行運價來得貴一些。

交通局長劉慶豐表示，因桃園市現行計程車運價自2014年至今，已6年未曾調整過，市府考量明年基本工資與工時調漲，以及勞基法一例一休等人事成本增加等因素，交通局邀集專家學者、政府機關代表、消費者團體代表、計程車客運商業同業公會、汽車駕駛員職業工會等單位研商，經桃園市計程車運價審議委員會審議後通過，將日夜間計程運價起程從現行1250公尺收費95元調降5元為90元，但續程跳表從現行的250公尺改為每200公尺跳5元，延滯計時運價則從現行150秒改為80秒跳5元。

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另外，桃園國際機場排班計程車起程運價維持105元，續程跳表依調整後運價加收15％停留服務費，延滯計價從150秒加收5元改為80秒收5元，無論桃園市或國際機場並無夜間加成計費，都是日夜間同價。

交通局考量運價調整後，計程車駕駛必須進行計費表更改作業，自本月20日零時至109年1月20日零時為新舊運價緩衝過渡期，過渡期內尚未完成改表作業計程車駕駛，應依照原收費標準收費，計程車駕駛最遲需於明年1月20日零時前完成改表作業，逾期將依照公路法與汽車運輸業管理規則裁處。

此外，因應桃園市計程車費率調整，搭乘短程（3公里內）的乘客，車資約下降5元，里程超過3公里者，車資則將增加5至25元，交通局將本月20日至1明年1月20日期間，針對各主要計程車招呼站加強稽查取締作業，也提醒市民搭乘計程車時，若發現超收車資、未按錶收費或繞路等情形，可紀錄乘車時間、地點、駕駛人姓名、車行名稱與計程車車號資料，向市政府交通局提出申訴，以維護乘客自身權益。

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