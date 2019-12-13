遭綠營暗諷「對不起高雄」　韓國瑜深夜發文轟：對不起高雄的不就是你民進黨！

▲韓國瑜深夜發文砲轟民進黨。（圖／記者唐詠絮攝）



記者柯振中／高雄報導

民進黨12日公布最新競選廣告《給台灣一封信》，內容有許多版本，高雄版內容寫到「石油不能換到自由吧」、「沒有人說要蓋摩天輪」等話語，暗諷國民黨總統候選人韓國瑜。對此，韓國瑜12日深夜發文砲轟，對不起高雄的就是民進黨，「一支競選影片，再次展現民進黨『千錯萬錯、都不是民進黨的錯』、『千難萬難、要民進黨認錯最難』的治國邏輯。」

韓國瑜在臉書的發文全文如下：

高雄人為什麼要說對不起？對不起高雄的不就是你民進黨！

一支競選影片，再次展現民進黨「千錯萬錯、都不是民進黨的錯」，「千難萬難、要民進黨認錯最難」的治國邏輯。

高雄人哪裡對不起台灣？

民進黨在高雄執政20年，除了污染增加，工商港務樣樣衰退，人口縮減到立委少一席，我們上任後認命惜福，努力拚外銷訂單，今年農漁產品銷量倍增、觀光客成長全台第一，民進黨是選擇性失智假裝看不懂嗎？！

高雄人哪裡對不起台灣？

中央長期重北輕南，我們上任後想要為高雄爭取一個自由經濟區、想蓋一個24小時的國際大機場、想要申請推進愛情摩天輪的招標案，每個政策都被中央明擋暗阻，你們民進黨斷了高雄人發大財的路，怎麼還有臉對高雄人冷嘲熱諷？！

▼韓國瑜指出，民進黨斷了高雄人發大財的路。（圖／記者翁進忠攝）

高雄人哪裡對不起台灣？

民進黨也不看看自己在高雄20年來除了酬庸腐敗、好大喜功以外，連個馬路都鋪不平、水溝也清不乾淨、通緝犯滿街走也抓不到、用公帑養了2600個人情職位，所以選民用選票教訓民進黨，也就是彰顯了民主自由的台灣價值，民進黨應該欽佩高雄人的民主精神與自由意志，難道台灣人只有票投民進黨才算是民主自由？！

其實，真正對不起高雄人與台灣人的就是民進黨，我一直強調沒有韓流、只有民心，去年大部分的台灣人已經覺醒，看透了這個習慣作賊喊抓賊的民進黨，我們要求不多，只希望能過上「台灣安全、人民有錢」的好日子，希望下一代生活在一個有務實的經濟行動、開放的國際關係、快樂的台灣價值的幸福台灣，而不是要一個完全執政卻完全卸責，不投你們就要選民道歉的無恥政權。

沒錯，你們民進黨有國家機器、有媒體優勢、有網軍壓陣、有東廠肥貓們把持一切，所以一連串的政治醜聞都等不來一句你們對台灣人的「對不起」，讓你們還可以繼續恬不知恥地到處吹噓台灣還是亞洲四小龍第一名之類的政治洗腦。

所以我們只能請大家再忍一忍，明年1/11，為了蘇啟誠的冤屈、共諜案的真相、普悠瑪家屬的公道，反送中的實質作為、中火燃煤的降低排放、蘇澳斷橋的真正原因、慶富案的幕後黑箱還有為了那些進不去的區域經濟協定，我們要一起用選票下架這個對不起台灣人的民進黨政府，讓他們把這四年來的政治謊言吞回去，讓台灣的下一代免於被民進黨謊言荼毒的危險，朝氣蓬勃的生活在一個「台灣安全、人民有錢」、有務實的經濟行動、開放的國際關係、快樂的台灣價值的幸福台灣。