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李四川「2600名臨時人員拖垮預算」　陳菊：任內只剩400人　　

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記者唐詠絮／彰化報導

高雄副市長李四川說，高雄市府欠債3千億，是因為前朝有2600名臨時人員，政府預算一半都要用到人事費用，對此總統府秘書長陳菊13日下午到彰化為立委洪宗熠輔選時公開澄清，「在我任內一直精簡遇缺不補」，從前朝的3千多名到去年4月剩下900多名，這個都有數據，這個可以經得起檢驗。

▲總統府秘書長陳菊到彰化為立委洪宗熠站台輔選。（圖／立委洪宗熠競辦提供）

▲總統府秘書長陳菊到彰化為立委洪宗熠站台輔選。（圖／立委洪宗熠競辦提供）

▲總統府秘書長陳菊到彰化為立委洪宗熠站台輔選。（圖／立委洪宗熠競辦提供）

▲總統府秘書長陳菊到彰化為立委洪宗熠站台輔選。（圖／立委洪宗熠競辦提供）

對於臨時人員拖垮高雄市府預算一說，陳菊表示，高雄縣市合併，原來的高雄市政府有將近4千多位，這是我必須承受的，但是因為這些臨時人員是前朝留下的，我一直努力在精簡，我記得去年4月份，新的市長還未上任，在市議會報告，一直精簡遇缺不補，從3千多名剩下到900多名，那這個部分臨時工作權一方面我要保護，那在我任內我一直沒有進用任何人，所有的員額在以前高雄縣都滿了，這個都有數據，這個可以經得起檢驗。

▲總統府秘書長陳菊到彰化為立委洪宗熠站台輔選。（圖／立委洪宗熠競辦提供）

▲總統府秘書長陳菊到彰化為立委洪宗熠站台輔選。（圖／立委洪宗熠競辦提供）

至於有關台北市長柯文哲今天說談到高雄市長韓國瑜會去參選總統，是因為高雄市府欠債3千多億，才會當落跑市長，陳菊也說，高雄整體預算，從歷任市長負債累積下來是可以接受公評，包括統籌分配款，這都可以公開討論檢討，但有人把他當成選舉造勢，我對選舉造勢沒有評論。

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