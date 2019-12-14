川普彈劾條款最快18日全眾院表決！　白宮轟：情急之下的作假

▲美國總統川普剛對中國取得第一階段協議的承諾，彈劾條款芒刺在背。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾院司法委員會（House Judiciary Committee）於美東時間週五（13日），通過川普的彈劾條款，預計下周進行全院表決。隨著彈劾決戰步步進逼的同時，川普在美中貿易戰中取得第一階段重大「勝利」，並希望挾著聲量與彈劾抗衡；白宮新聞秘書葛瑞珊（Stephanie Grisham）表示，這次的彈劾並不公平，只是司委會情急之下的作假罷了。

綜合外電報導，眾院已經準備好兩項彈劾條款，預計最快將在美東時間下周三（18日）進行全院表決。葛瑞珊表示，「眾議院司委會在彈劾調查中情急之下的作假，已經到了可恥的地步。相較於眾議院無恥地否定，總統希望能受到參議院正當程序的處理，和合理的對待。」

▲川普行為處處惹爭議。（圖／路透）

先前爆出川普7月份的「通烏門」顯示，川普曾先後透過美國駐歐盟大使等人，聯絡烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），並在一通直球對決的電話中，威脅若不展開對民主黨政敵拜登（Joe Biden）的調查的話，將會扣住將近4億美元的對烏軍事援助。歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）之後在彈劾調查聽證會上，證明確有其事，一開始自己和其他官員聽到也有驚訝，但對總統的話只是悉聽尊便。

司委會在國會大廈連續進行2天聽證會後，準備進入表決，6日突然遭到共和黨人杯葛長達14小時的議程。當時司委會主席納德勒（Jerrold Nadler）要所有議員先找回自己的良心，然後再投下他們手中的票；川普則是7日發推稱讚共和黨人，「他們昨天太棒了」。