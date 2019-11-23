竹科大廠高階處長收回扣　收2060萬倒吐3802萬再揹背信罪

▲吳男自1997年任職於力成，一路升到研發處處長，與空降的劉姓處長都是年薪300萬以上，且負責公司採購重任。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／綜合報導

竹科力成科技公司2名高階主管因收取回扣遭到內部檢舉調查，事發之後2名主管皆已離職，其中，吳男收受2060萬回扣，賠償力成3802萬餘元，法官依背信罪判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年。而劉男收163萬回扣，賠償力成375萬元，並依背信罪判處6個月，緩刑2年。

據了解，自1997年即到職於竹科力成科技公司的吳男，一路升到研發處處長，而劉姓處長則是2010年才被力成高層高薪挖角的空降處長，2人年薪都是300萬以上，且負責公司採購重任。

判決指出，力成科技是做IC晶片之封裝及測試，吳、劉2人除了負責部門業務外，也具審核採購內容，並提出供應廠商名單的權限

由於吳、劉2人在力成都是據有相當權力的主管職，所以當測試治工具研發、測試設備部門提出請購需求，交由採購單位採購時，採購部門均會尊重請購部門之專業意見，依2個採購部門主管核決的請購單或附件所提供的供應商或詢價對象進行採購。

2人也知道，「依公司規定不得以職務上的權力、機會或資源，圖本人或本人關係人的利益」，但分別以虛偽不實之報價資料，指定向特定廠商採購，使力成喪失最有利的進貨品質及價格評選機會。

為謀取不法利益，2人在採購單上指定「環天公司」採購，讓其他競爭廠商無法搶單，同時也於驗收或使用時放水，避免「環天公司」因交期延遲或交貨品質瑕疵，而遭退貨及到場維修，節省營運成本及時間的損耗，造成力成多付5千多萬的採購成本。

「環天公司」張姓負責人再以支票、現金匯給吳姓處長的前妻，或幫吳男付錢買房，前後吳姓處長收到2060萬元，而劉姓處長收到163萬餘元。

2人先後遭到內部檢舉，力成科技進行調查，才發現原來培養人才原是內賊，憤而報請檢調偵辦。2人均向法官坦承犯行，法官認2人均犯背信罪。

法官審酌，已離職的吳姓、劉姓處長身為力成公司之高階主管，不思謹慎任事，以身作則，罔顧僱傭間的忠誠義務，有負力成公司之託付，因貪圖私利，竟利用職務之便，連續向環天公司收取回扣，嚴重危害力成公司之財產利益，所為不該。

法官考量，吳男收受回扣2060萬，離職後自行開公司，並賠償力成3802萬餘元，而劉男案發後也離職，收回扣163萬餘元，賠償力成375萬元。法官認，2人因貪念失慮而犯法，犯後坦承犯行，也賠償和解，歷此次偵審程序及處理，應知所警惕，應無再犯之虞，因此依背信罪判吳男1年6月，緩刑4年；劉男則判處有期徒刑6個月，緩刑2年。

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