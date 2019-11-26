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理大搜索發現1女留守者　校方：身體虛弱暫由醫護人員陪同

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▲▼香港,理大,香港1126,女留守者。（圖／記者游宗樺、宋良義攝）

▲香港理大校方啟動搜索工作。（圖／記者游宗樺、宋良義攝）

記者游宗樺、宋良義／香港報導

香港理工大學副校長衛炳江今（26日）上午親自帶隊進入校園搜尋留守的示威者，經過一天的搜尋，校方下午回應，今日搜索已經完成，在校內發現一名女性留守者，身體虛弱、精神狀態不佳，暫時由輔導員與紅十字會成員陪同。

香港理工大學遭港警封鎖進入第10天，上午9時左右，副校長衛炳江與校方管理層級人員、醫護人員等進入校區。衛炳江表示，此次搜尋有保安、紅十字會救護員、學校管理層人員和輔導員共約50人，分成6隊進入校園每個教室及各個空間進行搜索，目標找出受傷或等待救援的人員，以及勸離留守的示威者。

▲▼香港,理大,香港1126,女留守者。（圖／記者游宗樺、宋良義攝）

▲搜索團隊中不乏外籍人士。（圖／記者游宗樺、宋良義攝）

校方除找到一名女留守者之外，還在學校內許多地方發現不同程度的破壞以及化學品、危險品。由於先前消息傳出，校內應該還有數十名留守者，引起現場記者追問，是否還發現其他人蹤影。

校方回應，今日是由保安打開所有門搜查，「並無其餘發現，但校園範圍複雜，不排除此可能性，但機會很微。」至於搜尋工作是否持續下去，校方則表示尚未決定，但會在確定所有留守者都離開後再展開清潔工作，完成清潔後才重開學校。

▲▼香港,理大,香港1126,女留守者。（圖／記者游宗樺、宋良義攝）

▲警方持續封鎖香港理大。（圖／記者游宗樺、宋良義攝）

 
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