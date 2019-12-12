砲轟國土規劃「荒謬」　柯文哲：台灣需要六都嗎？

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲11日晚間到基隆演講時，稱基隆併入台北市國土規劃才可以發揮最大效果，還批評國土規劃應重做，雙北包在一起卻都是直轄市「很荒謬」。柯文哲12日受訪表示，台灣的國土規劃怎麼做也不會是六都，用膝蓋想也知道這不正常，「所以這是我們國家很大的問題，看起來就很荒謬怎麼會出現」。

對於11日晚間演講時對國土規劃開砲，柯文哲12日受訪時解釋，「台灣需要六都嗎？這很荒謬的設計」，台灣怎麼會有六個院轄市，連那規劃也不對，直言這是台灣很大的問題，怎麼會出現這樣很荒謬的東西。

柯文哲說，「台灣的國土規劃怎麼做也不會是六都，用膝蓋想也知道這不正常，所以這是我們國家很大的問題，看起來就很荒謬怎麼會出現」，國土規劃早在以前經建會或是現在的國發會都有規劃，絕對不是這種六都的模式，「六都模式是典型的…，我也不曉得怎麼搞出來的」。

至於稱基隆應該併進台北市？柯文哲說，正確講法叫首都生活圈，也不是說一定要在行政上併進來。柯解釋，今年去上海有觀察到，他們有一個長三角辦公室，這概念還是要有，就算行政畫分上是各自的，但要有一個協調統合的機制。

柯文哲說，目前整個世界趨勢看起來，大概1000萬人口的城市最適當，最有競爭力大概1000萬上下，「台灣的首都生活圈，其實應該從基隆到楊梅這一代，也有1000萬，這會最符合整個城市的競爭力」。

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）