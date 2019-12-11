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新北深坑農會推體驗農業療癒　獲頒「十大綠色照顧優良典範」

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▲ 新北深坑農會推體驗農業療癒 獲頒「十大綠色照顧優良典範」。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北深坑農會推體驗農業療癒，獲頒「十大綠色照顧優良典範」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市深坑區農會以長期致力於高齡者輔導以及辦理社區關懷據點等高齡者服務措施聞名，今年更結合園藝、地景及植物手作體驗達到農業療癒效果，榮獲行政院農業委員會評選為年度「十大綠色照顧優良典範」以及獎金10萬元。

農委會為因應農村面臨的嚴重高齡化情形，鼓勵各團體及企業將高齡者照護與社區農業資源結合，發展綠色照顧及農業療癒，透過人與自然互動的方式療癒長輩身心，並於2019年度舉辦第一屆「十大綠色照顧優良典範」徵選活動，從36個參選單位中選出10個今年度辦理綠色照顧的模範單位。

▲ 新北深坑農會推體驗農業療癒 獲頒「十大綠色照顧優良典範」。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北深坑農會榮獲行政院農業委員會評選為年度「十大綠色照顧優良典範」以及獎金10萬元。

新北市深坑區農會從2019年4月起以「園藝療癒」為主題，開設一系列延緩高齡者失能課程，藉由讓農村長輩以不同於耕作的角度，接觸平時觸手可及的植物，課程主題包括香草辨識、葉拓、文旦彩繪、花藝設計以及利用火龍果、薑黃與茶葉等材料製作彩色湯圓等，課程結束後讓學員將成品帶回家。讓深坑農會一舉獲選為今年度農委會評鑑「十大綠色照顧優良典範」。

深坑區農會總幹事黃土水表示，今年深坑區農會利用長期辦理高齡者服務的經驗以及深坑地區優良的農業背景，將深坑地區的農業資源與高齡者服務課程結合，學員的熱烈參與就是對農會最好的回饋，而今年獲選為十大綠色照顧優良典範是對深坑農會創新的肯定與鼓勵，除了感謝農委會的肯定，往後也會更加積極推動綠色照顧與農業療育課程。

農業局表示，新北市物產豐隆，各個地區都有其特色與特產，例如坪林的茶葉、三芝的筊白筍及金山的地瓜等，只要善加利用地方資源一定可以將綠色照顧發展得很好，相信有深坑農會作為綠色照顧的創新領頭羊，肯定可以帶領新北市各地區農會一起打拼，讓綠色照顧在新北市遍地開花。

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