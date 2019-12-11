淡水警防搶演練　360度環景蒐證無死角「歹徒GG」無所遁形

▲淡水警方進行防搶演練將鴛鴦搶匪壓制在地。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

年關將近，金融資金流通旺盛，為加強金融機構自我防衛意識，新北市淡水警分局10日上午10時與淡水第一信用合作社配合實施「聯合攔截圍捕實警演練」，提升員警遇到突發狀況時之應變能力，同時結合鄰近金山分局實施口袋戰術，迫使歹徒棄械投降。

淡水警分局於淡水第一信用合作社水碓分社進行「攔截圍捕實警演練」，由員警扮演一對鴛鴦搶匪持槍進入銀行內，控制警衛並對行員大吼「把錢交出來！」，得手後倉皇駕駛小客車自中山北路行經淡金路往石門方向逃逸，警方獲報隨即啟動攔截圍捕。

警方除了在各路口執行警網攔截圍捕，也透過市警局最新科技「車牌辨識系統」、「智慧分析決策資源系統」掌握搶匪動向，最後在金山白沙灣附近攔獲犯嫌並壓制在地，整個過程圓滿順利。

淡水警方表示，此次防搶演練首次啟用360度環景攝影機，現場蒐證無死角，藉由演練的方式提高銀行行員及保全人員的警覺心，並強化執勤員警對於搶案、重大刑案應變能力，同時藉由演練的過程向民眾展現警方打擊犯罪的決心與能力。

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