台東縣衛生局推廣長者健康　獲「食尚社區營養五告讚」2殊榮

▲台東獲「食尚社區營養五告讚」成果發表2殊榮 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣衛生局日前參加由國民健康署主辦的全國22縣市社區營養推廣中心「食尚社區營養五告讚」成果發表會，以原住民傳統食材衛教手冊開發及7大族群「我的餐盤」母語互動式教學教材，榮獲「地方特色獎」及「最佳人氣獎」2項殊榮；衛生局表示，將持續推廣部落社區長者健康飲食概念，希望吃的健康、快活。

衛生局表示：因縣內族群多元豐富，為了照顧長者的營養健康，台東縣社區營養推廣中心自107年開辦以來，專業營養師積極走入偏鄉及離島地區，結合部落文化健康站及關懷據點推廣正確營養識能，提供因地制宜的長者營養照護服務。將「聽長輩說」納入營養課程活動設計，長輩將自己種植的食材及常吃的食物，帶到共餐據點與大家分享，讓長輩透過口述歷史，使其感受自己的飲食文化被認同與重拾生命價值感受；中心並邀請多位族語老師，共同翻譯營養衛教教材，包含阿美族、卑南族、布農族、排灣族、魯凱族及越南語等版本，使語言不再是隔閡，向長者傳遞「我的餐盤」及「3好1巧──吃得下、吃的對、吃得夠、吃得巧」等健康飲食概念。

衛生局說，根據國民營養狀況變遷調查，台灣長輩營養攝取不均，以乳品和水果最缺乏，蔬菜和堅果種子也不夠。良好的營養是預防及延緩失能的基石，目前臺東縣已進入高齡社會，臺東縣社區營養推廣中心將持續秉持尊重、包容及學習多元飲食文化原則，致力將文化敏感度融入於營養推廣，使長輩不僅吃得健康且活得久又活得好。

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