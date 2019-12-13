長期與台友好！　美國防部證實「對中強硬派」薛瑞福月底離任　

▲ 薛瑞福為照顧家庭請辭。（圖／翻攝美國國防部官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國媒體12日報導，國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）已經請辭，將在月底離任。五角大廈首席發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）當天證實，2018年1月以來一直擔任國防部亞洲事務最高政策官員的薛瑞福將因家庭因素退出政府，職務則由印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）代理。

薛瑞福在任的2年間工作量相當大，得到地區合作夥伴普遍的積極評價。他在總統川普（Donald Trump）任內經歷多次人事調動，不論在前國防部長馬提斯（James Mattis）、代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）或現任部長艾斯培（Mark Esper）手下都深獲重用。

他2001年至2003年擔任時任副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）的幕僚長及高級政策顧問，2003年至2005年間擔任負責東亞及太平洋事務的副助理國務卿。他也是華府智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute）執行長，機構目標是在2049年以前建立更加安全的亞洲。

自由亞洲電台（RFA）指出，薛瑞福被視為對中國態度強硬的鷹派人士，長期與台灣友好，6月曾在回應記者提問時稱台灣為國家；9月底曾指出，北京政府的施壓讓台灣剩餘邦交國面臨極大壓力；10月出訪中國前則在華府表示，將與北京討論香港及台灣議題，強調美方對此的關切。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。