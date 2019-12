親吻擁抱示愛樣樣來！五角大廈高官公然對女員工「吃豆腐」

▲職場性騷擾示意圖。(示意圖/視覺中國CFP)

記者楊庭蒝/綜合報導

五角大廈監察署辦公室13日發布一份報告,指稱國防部高官蓋伊·羅伯茨(Guy Roberts)曾以親吻、擁抱和撫摸等不當的肢體接觸,性騷擾3名女員工,還透過會議和市政論壇上故意發表言論,創造對女性充滿敵意的工作環境,最後在2018年4月辭職。

蓋伊是前海軍陸戰隊步兵軍官,也曾擔任法官辯護人的委任軍官、華盛頓特區智囊團戰略與國際研究中心的高級研究員和國家安全諮詢公司GBR Consulting的總裁。後來在2007年11月被川普任命擔任核子、化學和生物防禦計劃的事務的首席顧問。

