前AIT主席卜睿哲：接收香港示威者　台灣恐「自找麻煩」

▲美國知名台海問題專家卜睿哲（Richard Bush）。(圖／中評社）

實習記者周依儒／綜合報導

前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）11日參加一場論壇，並分析了台灣即將來臨的2020總統大選。卜睿哲表示，若蔡英文順利連任，應該會持續現況並在美國和中國之間尋求平衡；但倘若國民黨提名的韓國瑜當選，就必須得要向美國保證會以務實的態度對待中國。

根據《中央社》報導，卜睿哲目前擔任「布魯金斯學會」（Brookings Institution）的資深研究員，出席了喬治華盛頓大學在席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）舉行的研討會。卜睿哲表示，中國老是譴責蔡政府想要改變台海現狀，但實質上美國政府認為，北京政府才是真正企圖改變兩岸現況的一方。

美中在經濟、軍事等方面都持續在競爭，卜睿哲則說，美國政府認為中國如果對台灣發動侵略攻擊的行為也算是美中競爭的一環，因為台灣可能已經是美國的「戰略資產」。另外，他也表示，儘管美國在軍事上提供幫助給台灣，但在經濟上，隨著美中貿易戰和美國對中國的打壓，許多台灣公司目前也面臨著在美中之間做出選擇的壓力。

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

對於目前最多人關心的2020總統大選，卜睿哲也指出了兩大熱門候選人若當選分別會帶來的效應，若蔡英文連任成功，美國政府對台灣的政策應該會抱持不變；但倘若韓國瑜當選，就必須要務實看待北京對台灣造成的威脅，且要認知到美國對台灣安全、繁榮的重要性。

卜睿哲更表示，北京即使不接受民進黨政府，但也不會冒險走向戰爭，對他們來說，最好的方式就是採取「動搖民心」的方式，因此會透過搶邦交國、經濟制裁和經常在台海附近軍事演習等方式，來消耗台灣的民眾跟領導人的信心。

最後，針對台灣是否應該要協助香港的示威者，卜睿哲則說，北京政府已經懷疑香港示威者和2014的太陽花學運有關連，雖然他不這麼認為，但卻也無法確定「台灣是否要自找麻煩」，因為此舉可能會加深北京的疑心，且台灣目前面臨對岸的挑戰已經夠多了。

不過，蔡總統於本月4日表示「《港澳條例》已足夠，不需要制定難民法。」對此，香港浸會大學學生會長方仲賢8日發文抨擊「民進黨只想用香港人的鮮血來換取台灣人的選票」，引起許多台灣網友洗版砲轟「台灣才沒欠你們香港」、「台灣幫你們還不夠明顯嗎？怎麼不要求其他大國？」

雖然9日方仲賢再度發文說明，港人之所以希望台灣提供援助，是因為台灣具有地理優勢和完善的民主制度，因此將台視為「反共勢力的最後橋頭堡」；最後，他也滅火表示，「若有朝一日香港成功光復，但台灣蒙難，港人會義不容辭前去幫忙，因為我們早已視台灣人為命運共同體。」