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獨／衛福部公布社福考核評分　科技竹縣「乙等吊車尾」只贏過連江縣　　

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▲新竹縣政府。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣政府社會處，因為長期社工不足，讓許多業務無法順利推動，使得評鑑成績掛車尾。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

衛福部日前公布一份2019年度社會福利績效考核成績，其中台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市、彰化縣、屏東縣都拿下特優；台南市、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣則拿下優等；苗栗縣、台東縣、基隆市、新竹市、嘉義市、澎湖縣拿到甲等；新竹縣、南投縣、金門縣得到乙等；連江縣則敬陪末座，只得到丙等。

▲獨／衛福部2019社福考核評分。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲衛福部日前公布全台各縣市社福考核成績。（圖／翻攝衛福部社會及家庭署網站，下同）

這份考核內容以「公益彩券運用管理」、「社會救助」、「兒童及少年福利」、「婦女及家庭支持」、「老人福利」、「身心障礙福利」、「社區發展」、「社會工作」、「志願服務」、「保護服務」10個項目作為考核，每2年一次，由衛福部召請專家學者前往各縣市政府社會處進行評分。

▲獨／衛福部2019社福考核評分　科技竹縣「乙等吊車尾」只贏過連江縣。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼衛福部考核內容。

▲獨／衛福部2019社福考核評分　科技竹縣「乙等吊車尾」只贏過連江縣。（圖／記者陳凱力翻攝）

考核表中，新竹縣社會處在「社會救助」項目拿到丙、「婦女及家庭支持」拿到丁、「身心障礙福利」、「社區發展」、「社會工作」及「保護服務」皆拿到乙等，「兒童及少年福利」、「老人福利」及「志願服務」則有甲等，表現最好的是「公益彩券管理運用」，拿下特優的好成績。

「考核的目的是改進，乙等的成績的確不理想，但是我們虛心檢討並改進」，李國祿說，新竹縣府社會處一直以來人力長期不足，正式編制公務人員18位(其中公職社工師只有8位)、合約及臨時人員約132位，離實際需求人力還差了22名，長期加班、及社會工作的高壓低保障，更讓原本一年一聘的約聘雇人員流動率一直高居不下。縣政府預計在2025年要開出37個「公職社工師」的職缺，目前卻只補進了8人，只佔全部需求的21.62%，相較於全台平均77%，可說是低到離譜，由於沒有員額缺，縣政府和衛福部也不斷想辦法請中央開缺補人。

▲獨／衛福部2019社福考核評分　科技竹縣「乙等吊車尾」只贏過連江縣。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼衛福部針對新竹縣給予建議。

▲獨／衛福部2019社福考核評分　科技竹縣「乙等吊車尾」只贏過連江縣。（圖／記者陳凱力翻攝）

針對人力嚴重不足的硬傷，衛福部除了肯定工作人員的辛勞，也做出幾點建議；長遠目標應依規定設置足夠的社福中心及配置足夠的社工人力，而在目前無法一次補齊人力的狀態下，社會處可逐年增編人力，或建立業務輪調、業務工作圈制度，並規劃適當的婦女福利工作人員在職訓練課程，同時在有限人力與經費下，詳加規劃婦女福利宣導議題。

李國祿說，社會處針對「社會救助」、「婦女及家庭支持」兩項目發出了將近13頁的申復書，只可惜最後結果仍維持原分，原本就因人力不足無法將社會福利完整推動新竹縣，還要面臨考核成績吊車尾，補助款遭到打折的懲罰，對新竹縣來說真是雪上加霜。

▲獨／衛福部2019社福考核評分　科技竹縣「乙等吊車尾」只贏過連江縣。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲目前縣政府社會處現有人力編制，包含社工師、科長、公友等等職缺。（圖／新竹縣政府提供，下同）

▲獨／衛福部2019社福考核評分　科技竹縣「乙等吊車尾」只贏過連江縣。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲行政院建議依新竹縣境內人口數，應將公職社工師數量提升至37，但目前受員額限制，只有8位公職社工師，其他只能以約聘雇社工師彌補不足。（圖／新竹縣政府提供）

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