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竹北商圈出現「狠胸的黑森林」　熟女快閃裸拍…再冷都不怕

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▲竹北商圈出現「狠胸的黑森林」　熟女快閃裸拍…再冷都不怕。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲竹北文化局附近出現裸拍族。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

連日的低溫加上當地特有的九降風，讓新竹的冬天總是比別人家冷，民眾外出總是大外套、圍巾包緊緊，不過裸拍族卻反其道而行，硬是挑在低溫穿著薄外套門戶大開裸拍，還挑戰人來人往的市中心，作風大膽得令人瞠目結舌。

裸拍族長期在各知名景點亂入，將裸拍作品上傳色情網站、裸拍論壇以爭取更高積分，新竹地區之前也多次被裸拍族鎖定。日前又有一名熟女將自己裸拍作品上傳，照片中明顯看出所在地就在新竹縣文化局商圈，後方騎士穿著厚夾克，而裸拍熟女卻不畏寒冷，僅穿著一件長度還不到屁股的薄外套，衣襟大開，春光一覽無遺，光看照片，就讓人覺得好冷。

▲竹北商圈出現「狠胸的黑森林」　熟女快閃裸拍…再冷都不怕。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲從背景看來，應該是竹北的文化局一帶。

▲竹北商圈出現「狠胸的黑森林」　熟女快閃裸拍…再冷都不怕。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲裸拍族穿著清涼，和後方的騎士形成強烈對比。

不過，裸拍族長期快閃亂入，也讓警方很頭痛，警方表示，將積極增加網路巡邏、分析裸拍族的習性及出沒地點，並加強巡邏，也提醒裸拍族，裸拍行為恐觸犯社會秩序維護法，若進一步將裸照上傳網路，還會吃上刑法妨害風化罪，也呼籲民眾切勿以身試法。

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