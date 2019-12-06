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蛇蠍媽狠摔1歲女「頭瘀血整片昏迷命危」　與3前夫生3子也因家暴安置

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▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲新竹王女過去曾因對3子女家暴而遭到社會局介入安置。（示意圖／123RF）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名狠心母多次對與前夫生下的3名子女施暴，遭到社會局介入安置。這名狠心的媽媽帶著第4任丈夫的女兒與新男友同居，又因喝酒對年僅1歲多的女兒動手，造成她頭部受創、昏迷命危。雖然狠心媽矢口否認動粗，但檢方根據醫師診斷發現，女兒頭部傷乃鈍器所為，研判可能是從高處墜下導致，認定主要照顧者王女涉嫌重大，因此依重傷害罪嫌起訴這名母親。

▲狠心媽動手1歲女「頭黑整片昏迷命危」　與3前夫生3子也因家暴安置。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲醫師發現，小女嬰的頭部傷勢應該是鈍物重擊，檢察官因此介入調查。（圖／記者陳凱力翻攝）

調查指出，曾有過3段婚姻的王女，分別與前3夫各自生了1個小孩，由於她情緒控管不佳，經常對3名子女暴力相向，鄰居看不慣報警，社會處才介入將小孩安置保護。沒想到桃花不斷的王女，與第4任老公離婚後，又結交新男友，她帶著第4任前夫的1歲的女兒與黃男同居，兩人臭味相投，喜歡喝得醉茫茫，1歲女兒因此成為他們發洩的對象。

2018年12月，王女又與男友在家開喝，她受不了才學會走路的女兒肚子餓哭鬧，出手將女兒摔傷，待女兒安靜睡著後，她才和男友去睡覺，沒想到一覺醒來，女兒竟昏迷不醒，額頭還出現一塊嚴重瘀青，王女和男友才嚇得將女兒送醫搶救。

雖然王女向醫生表示，女兒剛學會走路，因此難免碰撞受傷，不過急診室醫師卻發現，女兒的頭部有嚴重瘀血，懷疑遭外力重擊，因此通報社會局及警方。

王女否認施暴，並辯稱是女兒自己走在床墊上跌倒，撞到衣櫃，原本想隔天再帶她去看醫生，未料突然發現女兒叫不醒，才緊急將她送醫搶救。

醫師判定女兒昏迷指數只有3分，屬昏迷命危，因此緊急將她送腦部手術，打開顱骨引流後，女嬰才撿回一條命。只是，社會局說，小女嬰身體的左半邊已有明顯後遺症，不止左手、左腳無法用力，連認知、口語和肢體等都有發展遲緩現象。

由於醫院證明女嬰的傷勢應是受鈍器傷，研判是從高處落下撞到硬物造成，以女嬰50公分高的身體跌倒撞地，是不致於會造成如此嚴重傷勢，檢方認定主要照顧者王女涉嫌重大，因此依重傷害罪嫌起訴生母，另男友則因涉案罪嫌不足，予以不起。

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