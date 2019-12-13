LIVE／不再躲了！留完遺書…遠航董座張綱維11：00現身說明



▲遠東航空董事長張綱維。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱、李佳蓉／綜合報導



遠航宣布從12月13日停止一切飛航，讓全公司1008名員工一夕之間全失業！造成500名旅客滯留海外，各地機場櫃檯也湧現退票旅客。民航局12日下午召開記者會到一半時，突然爆出遠航董事長張綱維留下遺書，並遭人詐騙一事，神隱多時於深夜再度發出通知，將於今（13）日上午11點於遠航總公司召開記者會對外說明。

遠東航空官網12日上午無預警發出購票服務暫停公告，下午便正式發出給員工的內部公告，內容直指因公司長期虧損，資金籌措困難，將於2019年12月13日起停止一切飛航。為保障同仁權益，本公告視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）。人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。



▲松機遠航整備區13日仍有員工進出。（圖／記者李毓康攝）

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就在12日下午民航局召開記者會的途中，遠航群組突傳來董事長張綱維的遺書，內容寫道，張綱維對不起大家，因受詐騙集團欺騙，再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，本人已墊款近9億元仍不足用，20多年來心血付之一炬，只求一死以謝罪，但死不瞑目。

不過，《ETtoday新聞雲》記者聯繫上張綱維親近友人，該人士表示，張綱維現在還在台北，外界所傳的債務問題大致與實情相符，張綱維真的很累了也很沮喪，那封「遺書」應該只是抒發情緒，現在親友都在勸他沉澱冷靜。

12日深夜，傳出張綱維和律師還有重要幕僚在討論如何善後，包括員工的權益旅客的權益等等。知情人士指出，遠航透過私人管道告知交通部，承諾明早將發出通知，由張綱維出來面對、說明情況，交通部也有盡力勸說。《ETtoday新聞雲》也獲得張的律師證實，將於今（13）日11點在遠航總公司對外說明。