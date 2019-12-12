北韓躲避衛星監視　飛彈發射台下建好「地底車站」！

▲北韓東倉里發射場今年11月1日的衛星照片。（圖／Google Earth）



記者王致凱／綜合報導

北韓為了避免軍事動態遭外國衛星察覺，特別在平安北道鐵山郡東倉里發射場（西海衛星發射基地）地下建造鐵道和地底車站，可以直接在發射場底下裝卸貨物。此外，北韓還在距離發射台150公尺遠地點新建疑似飛彈組裝場建築，飛彈組裝完畢後可以直接送上發射台。

南韓《中央日報》報導，南韓政府官員11日透露，以往北韓在平壤建造飛彈後，必須使用列車將飛彈部件分別運往距離發射場1.2公里的車站，然後再用卡車將飛彈運至發射場。但鐵路通車後，北韓可以直接用貨運列車將飛彈運至發射場地底。

報導指出，根據人造衛星照片，在2014年以前還沒有連接發射場和附近車站的鐵路設施，但在今年11月1日拍攝的照片中已經可以看見鐵路，還能看出在發射台北側有一個通往地下鐵路的入口。南韓官員也證實，「朝鮮從2014年開始進行了大約兩年的大規模施工，在發射場一側建成了推測為飛彈組裝場的建築，然後在發射場地下建成連接外部的鐵路設施。」

韓國科學技術政策研究院高級研究員李春根（音譯）說，由於東倉里發射場沒有垂直組裝、垂直移動相關設施，因此只能用吊車將第一級飛彈豎立在發射台上，然後再分別把第二級和第三級裝上，這樣的作法不但需要較長的組裝時間，且外界對組裝動態一覽無遺，可以準確預測北韓何時會發射飛彈。

南韓當局分析衛星照片後推測，北韓如今可能已經建成室內飛彈組裝廠等相關設施，能夠在地下完成液體燃料注入作業，因此2016年2月北韓發射光明4號人工衛星時，美國與南韓情報局無法在第一時間監測相關動向。

一名不願公開姓名的情報官員說，「最近美國出動包括軍事衛星（KH11）等在內的各種偵察機，集中鎖定北韓在東倉里一帶的動向，但效果仍然十分有限。」

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