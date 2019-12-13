【瑪法達談星】12.11～12.17火象星座！人際指數衝高　事業迎最後衝刺

牡羊座、獅子座、射手座，本週（12.11～12.17）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

近水樓台，速戰速決。反應力與行動力持續活躍中的這段日子，無視情勢仍諸多未知變數，靠著打帶跑、邊做邊修的快閃策略打出一番局面。儘管可能流於膚淺，但先占先贏，速度領先才是王道。事業無論就長期短期看好度都很不錯，可發揮空間不小。歲末若干即期計畫、專案工程陸續收割中。財富組合報酬率佳。愛情是幸福剎那即永恆。

請繼續往下閱讀...

♌獅子座（7月23日至8月22日）

呼朋引伴，物以類聚。「人際活躍指數」衝高的這段日子，人脈存摺、社交籌碼歲末清點、盤整、兌現，備受同溫層擁護，人氣可用。事業迎戰年度最後一波衝刺，所幸身邊尚有一群懷抱共同理想的夥伴齊心打拚，可藉團隊力量整併與活化資源，一起達成預設目標。雖然掙扎，但總算沒讓逃避成為選項。交易物超所值。愛情是朝朝暮暮。

♐射手座（11月22日至12月21日）

錦上添花，喜從天降。甫邁入財富10年大運又逢兩大財星在財富宮協力加持的本週，可說喜上加喜、吉不可言。搶錢發財、大拚經濟，機會之門洞開為期1年榮景之際，近期還將有併購收益、紅利獎金、摸彩中獎或金援贊助之類意外之財。年底事業再現驚喜亮點。合作事業尤其將帶來一加一大於二的互補與規模效益。愛情是幸福重力加速作用。



更多鏡週刊報導

【瑪法達談星】12.11～12.17 水象星座

【瑪法達談星】12.11～12.17 風象星座

【瑪法達談星】12.11～12.17 土象星座