【瑪法達談星】十二星座12.11～12.17運勢！重磅星象加持　讓本週充滿傳奇

圖文／鏡週刊

以年度重磅星象「金星／土星合」揭開序幕的本週，節氣落在大雪邁向冬至、寒意襲人的「射手月」後段、「魔羯年」首月，即將有數起影響數月甚至全年的重大轉向。也將預告來年的星象趨勢主軸。就象徵意義而言，「射手月」調性的光明、開朗與希望，將與「魔羯年」調性的嚴格、紀律與磨練相互拉鋸。成功絕不可能憑空而降，但付出代價的努力，絕對不會被老天虧待。

最讓星象家們屏息以待的是，12月12日12時12分的「雙子座月圓」（美東時間）。這個全年最具數字學神奇意義的12／12／12／12「雙子座月圓」，與11：11一樣，是個靈性的「入口密碼」（portal code）。這個特殊的日子，今年剛好是「雙子座月圓」，是一個特別利於求新求變、淘汰腐朽、解放年輕勢力的強大磁力日。

星象大事還有：12月11日的非常訊號—「金星／土星合」；12月13日的非常訊號—「金星／冥王星合」與吉兆—「火星／海王星三合」；以及12月15日的吉兆—「歲星／天王星三合」。接二連三的重磅星象訊號，讓本週充滿雄壯與傳奇色彩。

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財經方面，財星停留魔羯座進入最後一週，且財星的「金星／土星合」「金星／冥王星合」等「收斂效應」顯著的本週，儘管有年底作帳行情、結帳行情拉抬，但市場情緒頗受上述月中兩大超級訊號的壓抑。美中貿易談判前景看法趨於保守，投資人宜注意靈活避險。

就個別星座而言，超級「雙子座月圓」盛大出演中的本週，眾星象訊號呈現一種兩極對立且兩極共振的重磅矛盾組合。大環境氛圍吉凶福禍視個別星座如何因應洪流逆轉。運勢最旺落在事業前景突然豁然開朗，且特殊機運連袂而來的天秤座。是年底工作學業或合作事業欣慰收成的贏家。

運勢緊接在後的是「水瓶座」。坐擁歲星的幸運加持，加上年底一波能見度很高的專業表現，有炫技、有俠情，不只贏了面子，也厚了裡子，叫好又叫座；搶得好運第三的是順利轉型蛻變、自我升級的金牛座，年底前將順利交卷、如釋重負，及時採收最後一季耕耘。本週獅子座身邊圍繞者較多，龍蛇雜處，宜遠避劣質損友、爭議是非。

星座排行

天秤座：人定勝天、高瞻遠矚、康莊大道，事業最優。

水瓶座：頗享盛名、笑傲群倫、眾星拱月，亮點最多。

金牛座：結實累累、滿載而歸、得之無愧，收穫最豐。

摩羯座：價值再現、奇貨可居、左右逢源，滿意最多。

愛情運：★★★★

金錢運：★★★★

事業運：★★★☆

★★★★★為滿分，☆為半顆星



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