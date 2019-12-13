【瑪法達談星】12.11～12.17水象星座！天蠍將有歲末賀禮大紅包入手

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（12.11～12.17）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

韜光養晦，隨遇而安。調理身心、健全體質準備下回合再戰的這段日子，歲末封關前忙於整頓、清倉、收尾、割捨與完結。工作暫時卸下重擔、享受清閒，生活則是輕簡行囊，儘量退去多餘的包袱、變調的關係，對物欲執念力行斷捨離。身心靈療癒、精神寄託或價值信念收穫良多。健康改善中。財務亂流應變有方。愛情是銀河遙望。

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♏天蠍座（10月23日至11月21日）

精誠所至，金石為開。守護星與幸運星金星合相的這段期間，上週來的年度財富月大月不只持續延燒，還將有歲末賀禮大紅包入手，敲中金磚之類的大好消息就要上門。事業則是苦盡甘來，酸甜苦辣攪亂一地。私下練功漸成氣候。可望在曾踢到鐵板的受挫點贏回公道、揚眉吐氣。人心雖惡，但邪不勝正。正偏財同旺。愛情是一種痴心眷念。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

勝算可期，處之泰然。守護星與戰星呈吉相的這段期間，積極捍衛既有優勢，完美防禦是最佳攻擊。在此歲末正值年度事業標竿月之際，趁勢保持領先、維持戰果、鞏固版圖，才是王道。也可藉此提早為來年打下致勝基礎。不宜冒險躁進。近期還有得意傑作交卷或粉墨登場展現的機會，轉換跑道也很順利。荷包失血。愛情是冬夜裡的暖窩。



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