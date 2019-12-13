【瑪法達談星】12.11～12.17風象星座！天秤事業升遷有望

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（12.11～12.17）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

反守為攻，急起直追。事業星與戰星呈吉相的這段期間，事業主戰場情勢轉趨有利，士氣大受激勵，攻勢再起、戰力轉強。在年底前積極再做一番極限測試，在全新領域或陌生市場甘冒極大風險，放手一搏。有力挽狂瀾、自成一格的冒險家機會。不宜逃避壓力、坐以待斃。只是得失毀譽都得概括承受。收入消費皆強。愛情是順從心的走向。

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♎天秤座（9月23日至10月22日）

與時俱進，屢建奇功。即將面對年底兩道既是關卡也是契機的這段非常日子，拜守護星先後與成功星土星及考驗星冥王星合相之賜，可望苦後回甘、因禍得福，在不算十分理想的情境裡結出最好的果子來，進而順勢實現目標、推進夢想。

事業發展即將邁入重要里程，挫折容忍度越強、抗壓力越大，越能出人頭地，成為終點線前的得意贏家。不要看一時，要看一世。近期事業升遷、專業升級將傳捷報，挑戰雖多盟友也不少，集團戰力不無優勢。財運紮實，勤耕致富、超額回饋。愛情是一片冰心在玉壺。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

聲勢浩大，推陳出新。守護星與歲星呈幸運角的這段期間，工作、情感與金錢無一不順，最重要的是享受被人恭維、被人注目或被人仰仗的虛榮感。拯救危急、伸援難友、扶助弱小，英雄大有用武之地，也以強烈的存在感成為周遭人的重要光源。歲末事業策略寬猛並濟，歲末封關將再出大作。財運起落，有大手筆花費。愛情是滿臉掩不住的盛夏。



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