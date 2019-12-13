【瑪法達談星】12.11～12.17土象星座！金牛偏財運大好

金牛座、處女座、魔羯座，本週（12.11～12.17）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

破釜沉舟，柳暗花明。守護星相繼與土星、冥王星呈數十年僅得一見難得合相的這段日子，促發個人中長期毛毛蟲演化的成長契機。儘管歲末假期將近，卻無半點鬆懈。工作能堪高壓紀律、嚴格要求，並因此出現跳躍式成長，激發深藏潛力。漸入佳境，適者生存，危機帶來轉機。

請繼續往下閱讀...

事業備受操練之餘，除了享受苦後回甘的收成激動，將順勢試探新通路或新選項，擴大專業利基。價值終被看見，貢獻也毫不遜色。只是過程挑戰度高，要能耐得住寂寞與挫折。資源豐厚，有偏財。愛情是迴轉幸福半徑。

♍處女座（8月23日至9月22日）

臨危受命，義無反顧。責任有增無減的這段期間，歲末大小事千頭萬緒、紛亂如麻，所幸不改一貫淡定，平常心以對，也因責任心使然，一肩攬下重責大任、無役不與。近期可有接掌要職、權力升級或接收爛攤之兆。儘管如此，憑藉理性冷靜與時勢推波助瀾，年底前事業可望做得有聲有色、虎虎生威。理財見好就收。愛情是待解壓縮的方程式。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

疾風勁草，舉重若輕。守護星與幸運星金星合相的這段日子，成為好運「吸引力法則」的超導體，總有莫名的福至心靈妙招或趨吉避凶直覺。更讓人羨慕的是，比起尋常的勤奮認真，更有事半功倍的順利。面對人心浮動、雜亂無章的工作環境頗能心無旁騖、專注執行，在截止效期前即時交卷。收支有餘、存款節節高升。愛情是量變轉質變。



更多鏡週刊報導

【瑪法達談星】12.11～12.17 風象星座

【瑪法達談星】12.11～12.17 水象星座

【瑪法達談星】12.11～12.17 火象星座