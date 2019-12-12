司機「閉眼10秒鐘」　阿羅哈客運翻落國道3死11傷！起訴

▲阿羅哈客運國道彰化戰備跑道翻落邊坡釀3死11傷。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

發生在2019年6月10日由33歲郭姓司機駕駛的阿羅哈客運營業大客車，行經國道1號彰化戰備道發生翻車事故，造成3死11傷的慘劇，郭男坦承精神不濟，車內監視器也發現郭姓司機多次閉眼，其中在車禍前一刻，閉目長達10多秒，導致巴士失控衝出路肩翻落邊坡。

全案彰化地檢署12日偵結，依過失致死罪嫌起訴郭姓司機，阿羅哈公司須負連帶賠償民事責任，但無刑責。

起訴書指出，郭姓司機今年6月10日晚間7點許，駕駛阿羅哈客運營業大客車，從臺北出發前往高雄，行經林口、新竹，陸續搭載共15名乘客後，沿國道一號高速公路由北往南方向行駛，於10日晚上9點50分許，行經位在彰化縣秀水鄉之國道一高南向205公里處時，其因疲勞駕駛而疏未注意，致失控向右衝出外側路肩翻落邊坡，造成3名乘客拋出車外傷重死亡，11名乘客受傷。



起訴書內容指出，郭姓司機坦承係因精神不濟駕車而造成車禍。彰化檢方勘驗現場，調閱錄碼表、車速紀錄、車內監視器及行車記錄器，訊問相關人等，有多名乘客表示車輛車禍發生前行車不穩，有乘客表示不敢睡，因看到司機把車子偏向路肩，輪胎不斷壓到貓眼，車輛在出事前，「已像在坐雲霄飛車一樣」。

檢察官勘驗行車紀錄器與車內監視器之錄影光碟，郭男坦承事故前一天熬夜處理私事，導致隔天精神不濟，車內監視器也發現郭姓司機多次閉眼，其中在車禍前一刻，閉目長達10多秒，導致巴士失控衝出路肩翻落邊坡，另有事故鑑定意見書、相驗筆錄等佐證，而依過失致死罪嫌提起公訴。

檢方說，被告郭男和阿羅哈公司業與沈、吳兩位被害人家屬調解成立，但與江姓被害人家屬則尚未和解。而其肇事後自首，建請依法減輕其刑。

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