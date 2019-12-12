國道4車連環撞！懷孕港女「頭皮掀起」慘死車內　貨車司機判賠1194萬

記者陳雕文／新北報導

國道1號北上33.7公里處發生4車連環嚴重車禍，總共波及1女3男，其中坐在小黃裡的港籍孕婦頭皮掀起，當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。據了解，一對港籍夫妻當時乘坐小黃要前往台北市的婦科診所看診，晚上10點回香港，未料在途中發生意外…新北地院12日判肇事司機須賠償1194 萬餘元。

▲港籍夫妻受波及，太太傷重不治。（圖／記者陳雕文翻攝）

事情發生在2017年7月17日上午10點多，慶豐金紙行的47歲吳姓司機開著小貨車，行經國道1號五股交流道往北33.7公里處的外側車道，疑似變換車道卻未保持安全距離，不慎撞上前方藍色貨車，藍色貨車彈向內側撞上聯結車，而聯結車往內側車道衝撞計程車。計程車往前噴飛一百公尺，後座乘客一死一傷。

事故發生後，吳姓駕駛受困車內、佔用外側車道，貨櫃車打橫佔用內側3線車道、計程車則被撞至出口的槽化線上，分隔島的水泥護欄也被貨櫃車撞碎，現場回堵至少7公里。

▲小貨車駕駛受困車內遭碎片割傷，送醫治療無大礙。（圖／記者陳雕文翻攝）

計程車上的2名傷者為一對香港籍夫妻，其中35歲鄧姓妻子頭皮遭掀起約10平方公分傷口，脊椎嚴重受傷，當場失去呼吸心跳，送台北醫院急救宣告不治；35歲的梁姓丈夫則是受輕微撕裂傷，意識清醒送新泰醫院；小貨車46歲吳姓駕駛左大腿骨折、雙小腿撕裂傷，送新光醫院急救後無大礙。

據了解，這對香港籍夫妻案發當天上午9點多搭乘班機抵達桃園機場，在機場門口搭乘排班計程車，準備前往台北市信義路三段的婦科診所看診，預計晚上10時回香港，未料在途中發生意外事故，夫妻從此天人永隔；梁男及其幼女、岳父母等4人提告求償，新北地院12日判金紙行、吳姓司機共須賠償1194 萬餘元；全案仍可上訴。

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