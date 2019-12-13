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智利空軍證實運輸機墜毀「38人恐全罹難」　機艙內發現人體殘骸

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▲▼智利運輸機墜毀，罹難者家屬抵空軍基地。（圖／路透）

▲智利運輸機墜毀，罹難者家屬抵空軍基地。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

智利一架C-130運輸機在9日起飛後失蹤，軍方證實，已經尋獲該班機，機上還發現部分人體殘骸。智利空軍司令梅里諾（Arturo Merino）也確認，沒有生還者的跡象，麥哲倫省州長費南德茲（José Fernández）則表示，失蹤者的家屬都已經獲得這項消息，將協助後續處理。

梅里諾也指出，在機上發現的人體殘骸恐怕就是搭機成員的屍體，「就殘骸的狀況來看，不可能有人在這場意外中生還」，而這些殘骸落在距離運輸機最後被發現的地點30公里外。空軍指揮官莫斯科拉（duardo Mosqueira）則表示，空軍將會進行相關檢查，確認殘骸是來自該班機，且已在附近發現疑似罹難者的個人物品。

據了解，機上失蹤人員大多為智利空軍人員，但也包含3位平民，其中2人為私人建築公司雇員，還有1人為要前往南極基地實習的24歲大學生。該班機原先預計從智利南部的蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）飛往南極的愛德華多·弗雷·蒙塔爾瓦（Eduardo Frei Montalva）基地，支援後勤任務，應該要在的時間9日晚上7點17分抵達南極，但卻在出發後失蹤。

運輸機失蹤後，阿根廷、巴西、英國和烏拉圭都派出飛機協助搜救，美國與以色列則提供了衛星影像。

▼疑似運輸機殘骸。（圖／路透）

▲▼智利運輸機墜毀，疑似發現殘骸。（圖／路透）

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