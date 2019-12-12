智利C-130運輸機失聯「海面漂可疑殘骸」　機上38人生還機會渺茫

▲當局發現疑似失事飛機的油箱殘骸。（圖／翻攝自推特@FACh_Chile，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

智利9日一架C-130力士型運輸機（C-130 Hercules）起飛前往南極洲，卻在起飛後不久失聯，當時機上載有17名機組員以及21名乘客。空軍11日表示，歷經海空大規模搜索行動後，在德瑞克海峽（Drake Passage）發現疑似失事飛機的油箱殘骸，該地點距離運輸機失聯前最後位置約30公里。當局將啟動相關調查分析，確認殘骸是否屬於該架失事的運輸機。

BBC報導，當時這架運輸機自南部城市蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）起飛，原定飛往南極喬治王島（King George Island）的智利蒙塔爾瓦總統基地（Presidente Eduardo Frei Montalva），準備到當地的智利設施進行後勤支援維修任務，但卻失聯。

根據空軍司令莫斯奎拉（Eduardo Mosqueira）的說法，海面上漂浮的殘骸可能是機上燃料箱海綿的一部分，在打撈作業完成後，就會展開進一步分析。只不過，當局坦言，機上人員生還的機會相當渺茫。

官員透露，在21名乘客當中，已知有3名智利士兵、15名空軍成員、2名工程建築公司Inproser雇用的平民以及一名24歲學生。據了解，學生帕拉達（Ignacio Parada）曾在Magallanes University進修土木化學工程（civil chemical engineering），當時前往南極基地是為了實習；據了解，帕拉達是名相當優秀的學生，對再生能源特別感興趣。