遠航13日停飛！臉書小編急po「旅客退票受理登記表」：盡力為大家處理

▲遠航櫃檯湧入民眾退票。（圖／記者崔至雲攝）

記者邱茀濱／綜合報導

遠東航空12日宣布因長期營運虧損，加上資金籌措困難，13日起停止一切飛航，進而影響上千名旅客行程。不過，遠東航空公司晚間在臉書提供退票受理登記表，但表單的時間只截止至20日，並表示將盡力為大家處理。

針對遠航13日將停止一切飛航營運，有旅客擔心該如何退票等問題，他們晚間6時許在臉書專頁附上一個Google表單發文指出，「天色晚了，小編知道大家很心急。請各位旅客上網填寫表單留下您的資料，我們將盡力為大家處理，造成旅客不便，敬請見諒。」

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表單顯示，必填的部分為「旅客姓名」、「連絡電話（以手機為主）」、「機票號碼」、「搭機人身分證字號／護照號碼」、「搭乘航線」及「購買通路」等。此外，其他的問題則有英文姓名、出發日期、航班代號、訂位代號與E-mail Address等。

▲旅客退票受理登記表。（圖／翻攝遠東航空公司臉書）



遠航副總黃育祺今表示，遠航僅是暫停營業，今日航班也都為正常飛行，他強調，「沒有放棄明日仍會積極派飛」，希望明天能繼續營運，會盡最大力量處理旅客疏運。

此外，金管會保險局今（12）日對此表示，一般來說，民眾購買機票，大部分保險業者的旅遊不便險中，通常會將航空公司破產或歇業列為除外責任，因此有可能無法理賠，但最終保單是否能理賠，則要看各公司條款如何訂定。

▲遠航官網發出退票公告。（圖／翻攝自遠航官網）

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