遠航財務困難並非首次　張綱維曾斥：笑話一則…北檢「他」字案調查中

▲遠航副董事長鄭晴文(左起)、總經理李梓煌5月才控告報導財務黑洞的媒體涉嫌妨害名譽。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

遠東航空因長期營運虧損，12日無預警停飛，傳出董事長張綱維寫下遺書，聲稱遭詐騙，只能「一死謝罪」，事實上這並不是遠航首度傳出財務問題，5月間有媒體報導，張綱維疑似挪用遠航借貸的31億元，驚動國安會，當時遠航駁斥「是舊聞了」，還為此到台北地檢署按鈴控告報導的媒體涉嫌妨害名譽。

遠東航空5月17日就曾無預警停飛3條國際航線，當時媒體報導，起因是財務黑洞惡化，直指遠航曾向合庫銀行融資22億多元，再加上自有的9億元資金，都貸給張綱維名下的其他公司，間接影響遠航的現金流量不足。

當時張綱維駁斥相關報導「笑話一則」，遠航副董鄭晴文也表示，報導中有關遠航財務的內容「都是舊聞了，而且在2017年底，已經在民航局說明過，結案的東西。」遠航並直接到北檢按鈴控告媒體涉嫌妨害名譽、危害公眾往來安全等罪。

據了解，目前北檢確實正在偵辦1起遠航相關案件，尚無明確偵辦對象，暫列「他」字案，但在遠航因財務問題停飛之際，檢調以偵查不公開為由，拒絕透露任何相關案情。

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