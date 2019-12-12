獨／張綱維人在台北　「遺書」抒發心情…昨天還進公司　友人力勸沉澱

▲友人透露遠東航空董事長張綱維人還在台北，但需要時間沉澱一下。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

突發中心／台北報導

遠東航空無預警宣布停飛，傳出董事長張綱維積欠地下錢莊5億元，遠航公司表示張已失聯2周，只留下1份「遺書」，《ETtoday新聞雲》記者聯繫上張綱維親近友人，該人士表示，張綱維現在還在台北，外界所傳的債務問題大致與實情相符，張綱維真的很累了也很沮喪，那封「遺書」應該只是抒發情緒，現在親友都在勸他沉澱冷靜。

▲張綱維花6年時間將停飛的遠航完成重整。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

曾是台灣國內航線龍頭的遠東航空，在2008年發生財務危機暫停營業，當時由張綱維在外界質疑想借殼上市的情況下，花了6年時間，取得法院裁定完成重整，曾參與這段過程的友人表示，光是買一架小型飛機就要花2000萬美金，但是遠航從復航時的員工300多人，現在已經是1000多人了，「張綱維真的很不容易」。

友人透露，張綱維除了經營遠航不敵大環境影響，旗下樺福集團接連在故宮南院BOT案，以及澎湖縣政府重光BOT案失利，損失慘重，確實需要借貸周轉，對於外傳欠債金額達3億、5億元之譜，這名友人感嘆「大致上差不多吧」。

▲地下錢莊業者議論紛紛，傳出張綱維財務困難欠債達5億元。（圖／記者曾俊豪翻攝）

不過張綱維的朋友表示，張綱維昨天(11日)還有進公司，並沒有失聯，可能是今天傳出問題後，大家電話連絡不上他，就以為他失蹤了，「現在他確實心情很低落，但是人好好的在台北，他自己也需要沉澱一下，至於交通部等單位的處置，就只能尊重主管機關判斷。」

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