旅客氣到暈倒！　遠航停業…機場湧進退票人潮！怒吼：董事長出來負責

▲遠東航空停業，櫃檯湧入民眾退票。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

遠東航空無預警停業造成外界譁然，不少民眾第一時間得知消息趕往機場，希望能辦理退票、退費，但晚間6點20分左右遠航地勤突然宣布，今日退票的作業只到7點為止，其餘尚未退票的民眾將發一張粉紅小紙，明日會幫助拿到粉紅小紙的民眾「優先退票」，但該張證明單上沒有任何數字順序，導致現場有民眾不滿，認為拿了也沒有用，還有民眾高喊「遠東沒誠意」、「董事長下台」。

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▲▼旅客氣到暈倒！機場湧進退票人潮怒吼：董事長出來負責。（圖／記者黃軍瑋攝）



遠東航空今無預警宣布停業引起外界震驚，早已訂好票的民眾，一得知消息趕著到機場辦理退票手續。由於遠東航空櫃台宣布，營業時間只到晚間7點，但現場人流仍無法消化，因此發了證明單給現場民眾做為日後優先退票證明，但該張證明單上沒有任何數字順序，導致現場有民眾質疑，拿了單子也沒有用，還要其他民眾一起不要拿票，現場一片混亂，甚至還有民眾一度氣到昏倒。





▲遠東航空發送現場排隊民眾的證明牌。（圖／記者崔至雲攝）

根據現場地勤指出，優先退票的小粉紅證明單，只是讓民眾明日早上8點能優先「登記」，並非是現場退票的證明，稍後也會在遠東官網上有線上的退票登記處，明日如無法到現場辦理退票的民眾，也可以在網路上進行登記，但仍無法給予何時退票的明確時間。