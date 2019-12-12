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張綱維留遺書失聯 賴香伶：董事、合夥人等應出面

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記者陳家祥／台北報導

遠東航空12日無預警發出暫停營運的公告，將於2019年12月13日起停止一切飛航。由於遠航未依照規定於60天前通知所屬勞工，已違反《大量勞工解僱法》，北市勞動局長賴香伶表示，預計在明天勞動局就將到遠航公司勞檢，調閱相關資料並進行訪談。

勞動局12日下午緊急召開記者會，局長賴香伶表示，目前得知遠航已公告13日就是員工最後工作日，遠東人資稍早有到勞動局報告，遠航總員工人數是1024人，勞保紀錄上屬千人企業，員工債權、特休未休、加班費，最重要是資遣費，金額非常龐大。

賴香伶說，13日上午就會到公司進行勞檢，確認員工總人數、債權、12月份薪資、加班費、特休未休、資遣費，若積欠金額超過2000萬以上，將啟動第二階段，將債權依限期給付方式，通報到中央重大勞政協調會報，要求限制張綱維董事長以及相關負責人等出國，「如此重大勞資爭議，不應該避不見面，甚至出境的話，是非常不負責任」。

▲▼賴香伶。（圖／記者陳家祥攝）

▲賴香伶。（圖／記者陳家祥攝）

▲遠航停業，員工返回公司收拾個人物品。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航停業。（圖／記者林敬旻攝）

涉及員工權益部分，賴香伶說，包括資遣失業給付，若遠東的資產以及資金都無法善後支應，必需動用到國家工資基金墊償，會由勞動局進行歇業認定，同時各式債權協助。第一個，會協助公會、勞資會議釐清債權，同時做爭議協商，包括程序認定、勞資會議開啟，程序完備後，就可讓員工資遣費、積欠工資可以得到一部分給付或補償。

而稍早傳出張綱維自稱已破產，賴香伶說，若企業清算或破產程序，會讓員工債權做分配，基於過去很多分配勞工的債權沒有最優先，所以積欠工資墊償修法內，直接讓勞工資遣費用國家積欠工資基金墊償，「會協助勞工走勞資爭議調解後，走歇業程序認定，由勞動局會同相關稅捐、其他單位，進行歇業事實認定，協助後跟勞保局，跟勞保局保持密切接觸，沒有時間上的落差」。

▲遠航停業，員工返回公司收拾個人物品。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航停業，員工返回公司收拾個人物品。（圖／記者林敬旻攝）

賴香伶說，依照《大量解雇勞工法》規定，大量解僱勞工要有前置作業時間，遠航的公告已完全違反大解法，勞動局會協助勞工跟勞保局協議，只要勞工被認定是屬於非自願離職，資料沒有完成資遣通報、沒有大解程序，變成行政單位要來認定，勞工可去拿相關資料拿失業給付。

賴香伶說，比較辛苦的是遠航1000多名員工遍布全台、離島，員工戶籍跟工作地散在全國，地方主管機關會跟中央、勞保局行政協助建立互助系統。

▲▼遠東航空,遠航倒閉,遠航MD-82型客機落地滑行。（圖／記者李毓康攝）

▲遠東航空MD-82型客機落地滑行。（圖／記者李毓康攝）

賴香伶說，過去復興航空停飛時，董事長林明昇好歹用信託的方式，把員工權益做一定保留，「遠航都沒吸收航空公司處理爭議的模式，留下一個最差的示範」，如今員工找不到張董事長，高層也避不見面，民航局、交通部要盡最大責任找出董事長，釐清財務狀況，「跟員工處理不該這麽粗暴，應有協商調整、安排」。

賴香伶喊話，年關接近，對千名員工來講，心中的忐忑不曉得如何處理，政府行政效率要很快介入，「勞動局站在跟中央配合，希望中央就業服務機構動起來」，希望在還沒有發生最差狀況下，國家機制能啟動，包括歇業認定程序縮短、勞工相關權益快速，很多程序是可以立即啟動。

至於張綱維發出遺書、自稱遭到詐騙，賴香伶說，法人除董事長外還有董事，不論是家族、合夥人都好，都應出來面對，「一個千人企業不會因為一個董事長自己寫了遺書，整個法人就不能行動，還是請中央儘速提出要求」。

▲▼遠東航空,遠航倒閉,松機遠航櫃檯民眾排隊辦理退票。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航倒閉，松機遠航櫃檯民眾排隊辦理退票。（圖／記者李毓康攝）
 

ET快訊
利菁掰了3年《麻辣天后傳》曝心聲　節目將停播！
旅客氣到暈倒！　遠航停業…機場湧退票人潮：董事長出來負責
獨／張綱維人在台北　「遺書」抒發心情…昨天還進公司
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