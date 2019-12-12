遠航停業空姐燦笑自拍！大批員工打卡下班曝無奈：還要來整理東西

記者許展溢／台北報導

遠東航空今（12日）無預警宣布停業震驚各界，松山機場遠航櫃檯至此時此刻仍有超多民眾大排長龍等著退票。場景拉到機場外遠航工作區，員工們陸續打卡下班，面對公司突如其來狀況，大部分選擇沈默以對，不過，《ETtoday新聞雲》拍到空姐拿起手機自拍畫面，心情似乎不受影響。

▲遠航空姐在2樓自拍。（圖／記者徐斌慎攝）

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▲▼遠航停業，大批員工打卡下班。（圖／記者林敬旻攝）



遠航工作區今天下午就開始有不少各組別員工不停進出整理行李，和清空辦公室等處物品。面對記者詢問接下來工作是否將受到影響，多數同仁不願多說外，也似乎透露早就知情，且也確定有資遣費，明天該處就會貼上封條。

時間來到傍晚，機務人員紛紛下樓打卡，不過有下班的同仁向記者無奈的說，明天還是要進公司一趟整理最後的東西。還身穿制服準備回工作區的空姐則面無表情，被問是否會不捨？則是不發一語。

▲▼遠東航空空姐望向窗外、自拍。（圖／記者林敬旻、徐斌慎攝）



從外面也可以明顯看到遠航工作區二樓，陸續有許多空姐在整理、談話，並望向窗外，有兩名空姐則笑的開心，拿起手機自拍。除此也有空姐到一樓，同樣拿起手機拍攝現場畫面，似乎想為這一刻難以言喻的時刻留下紀錄。