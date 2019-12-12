影／雲林花生之亂　韓國瑜批：農委會已經變成花錢部！給錢閉嘴

記者唐詠絮／彰化報導

雲林「花生之亂」話題，已經延燒一個多月，已經成為藍綠政治攻防的角力戰，國民黨總統候選人韓國瑜，12日下午到北港朝天宮參拜，對於花生之亂一口氣說了1分多鐘，花生進口比馬英九時代多了30%，花生現在正在量產，明年還要進口5,235多噸，農委會不可以把自己的角色變成花錢部，希望農委會可以改變政策。

▲韓國瑜到北港朝天宮參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

▲韓國瑜到北港朝天宮參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

針對花生之亂，韓國瑜接受媒體聯訪時說，好像天生不希望農民快樂，農委會陳吉仲主委不曉得為什麼， 在管制農產品時，很多農民罵聲不斷，像前陣子 高麗菜在量產還進口那麼多高麗菜，現在花生在量產，蔡英文政府3年來，花生進口了4,300噸，比馬英九時代多了30%，像現在花生正在量產，還在大量進口？明年還要進口5,235多噸，請問花生農怎麼辦？真的叫苦連天。

▲韓國瑜到北港朝天宮參拜廟方送匾。（圖／記者唐詠絮攝）

韓國瑜緊接著說，農委會不可以把自己的角色變成花錢部，甚麼叫花錢部就是「農民受損失，我就發一筆錢讓你閉嘴」，農漁民不怕吃苦，只希望有穩定的通路，合理的利潤，花生造成雲林農民的大反彈，希望農委會可以改變政策。

下午北港朝天宮參拜媽祖，董事長蔡咏鍀，台南縣議員謝龍介，立委參選人張嘉郡、雲林副縣長謝淑亞與縣府相關人員、北港鎮長及副議長等人一起參加，而蔡咏鍀因為臨時有事趕往台北一趟，隨後由副董事長林欽停全程陪同。

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