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早上剛訂票...下午就停飛！他參加活動拿遠航250元折價券卻不能用　氣炸：有夠傻眼

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▲▼馬公機場遠東櫃檯的退票人潮。（圖／網友林先生提供）

▲馬公機場遠東櫃檯湧進大批退票人潮。（圖／網友林先生提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

遠東航空宣佈自明(13)日起無預警停業，除了松山機場遠航櫃台一團混亂之外，就連馬公機場遠東櫃台也出現大批退票人潮，其中一名澎湖網友林先生表示，因為參加澎湖遠航馬拉松獲得「250元折價券」，今天早上才訂票，下午就傳出停飛，有夠傻眼，馬上去退票。

針對遠航宣布無預警停業一事，澎湖網友林先生傻眼表示，剛好年後要去高雄，因為之前參加遠東馬拉松活動，獲得250元的折價券，感覺挺划算的，因此早上10點訂了機票，殊不知幾個小時後，就變成廢票。

請繼續往下閱讀...

▲▼馬公機場遠東櫃檯的退票人潮。（圖／網友林先生提供）

▲網友林先生拿到遠航250元折價券卻不能用，實在有夠傻眼。

另外，還有一位來自澎湖的林小姐也表示，離島返鄉的夠難搶了，但依然不太想買遠航的票，我都不敢買，他（遠航）真的隨時一副會倒的樣子，奉勸大家不要因為便宜心態而購買很常有促銷活動的遠航，尤其過不久就要農曆年了，離島居民盼切能順利返鄉。

其實在遠航今日宣佈無預警停業之前，還曾經在官網上公告有聖誕優惠活動，指出遠航將於12月下旬引進2架ATR新機，為慶祝新機加入，同時感謝國人對遠航的支持，遠航官網和APP購票推出促銷價，國內機票下殺5折起，不過現在看來就像一場夢。

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