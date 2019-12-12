快訊／遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

▲遠航發出公告證實，2019年12月13日起停止一切飛航。（圖／讀者提供）

記者賴文萱／台北報導

遠航發出公告，因本公司長期虧損，資金籌措困難，經公司通知，將於2019年12月13日起停止一切飛航。為保障同仁權益，本公司視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）。人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。

遠東航空官網今（12）日無預警發出購票服務暫停公告，內容指出，為配合系統維護，本公司訂位購票各項功能暫停服務，造成您的不便，敬請見諒。外界直指遠航將宣布停業，民航局也證實，下午將召開跟民航業有關的記者會，但內容為何暫不對外透露。

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▲遠航無預警發出購票服務暫停公告。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航櫃台今天早上運作正常。（圖／記者張榮恩攝）

松山機場航班異動消息顯示，下午遠航飛金門、澎湖各有一航班取消，松山機場主任徐乃新表示，這兩班是原訂就取消的，不是今天才突然取消，皆無訂位旅客。不過根據了解，民航局上午已緊急找來華信航空、立榮航空開會，希望能接手支援遠航的航線。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，遠航這次無預警暫停服務，之前沒有什麼太大的風聲，但業界一直知道遠航營運長期沒有起色，狀況也沒有很好，上次超時停飛事情發生後，很多跟遠航合作的大旅行社也都跑掉，跟他們終止合作。

李奇嶽說，目前離島剛好是冬天淡季，遠航澎湖、金門航線影響層面較不大，現在比較麻煩的是接下來的春節離島疏運，這就要看民航局怎麼協調華信跟立榮來幫忙。

▲旅遊業者表示，目前聯繫不上遠航董事長張綱維。（圖／記者林敬旻攝）