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遠航停業早有跡象！知情人士爆：董座張綱維2周前就已讀不回

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（圖／擷取自遠東航空臉書）

▲遠東航空宣布13日起停止一切飛航營運。

文、圖／周刊王

遠東航空今天（12日）因無預警暫停售票而傳出疑似公司倒閉的消息，各家媒體、旅行業者打電話給遠航董事長兼總經理張綱維均轉入語音信箱，似乎沒有人可以聯絡到他，根據CTWANT獨家掌握的消息，其實張綱維早已失聯2周，他的親信早在上周就覺得事態不對。

面對遠東航空可能出事的傳聞，雖然遠航不願承認，但遠航副總黃育祺在面對各界詢問時，卻莫名表示「代表公司向大家致歉」，旅行公會全聯會理事長蕭博仁更透露，黃育祺接到他的電話後，只說：「孤臣無力可回天，對不起大家。」這樣的回答似乎坐實外界傳聞，至於遠航董事長兼總經理張綱維，則是人間蒸發，手機均轉語音信箱，似乎沒有人可以聯絡得到他。

請繼續往下閱讀...

而有知情人士進一步向CTWANT透露，已經有2周的時間無法聯絡到張綱維，這段期間傳訊息給他都是已讀不回的狀態，一些在張身邊工作的人早在上周就發現事態不對，但也無法確認遠航目前的情況到底是怎樣。

遠航從2018底開始，就因取消航班比例過高，遭到民航局重罰300萬元。這狀況到2019年仍持續發生。根據民航局發布的數字統計，今年4月遠航澎湖台北、台北金門、台中金門，這3條航線航班取消率分別為6.7％、6.7％、7.8％，都超過裁罰標準的6%，今年罰款累計已達200萬元。

根據CTWANT獨家掌握的消息，遠航內部已於今天早上10點30分召開清算會議，並要求各單位交出清算人員名單，但僅有高層主管知道真正消息的全貌，基層員工也是看新聞才發現自己可能失業，卻也找不到主管詢問相關消息，感覺似乎被公司拋棄。

獨家／遠東航空玩完？　知情人士爆：張綱維2周前就已讀不回

▲遠航流傳出召開清算會議的消息。（圖／讀者提供）

航空界人士私下表示，民航局已找華信、立榮開會，暗示遠航恐怕會停航，要這兩家公司做好支援準備。面對即將來臨的過年交通高峰期，若華信和立榮無法負擔，華航和長榮也會加入支援。

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