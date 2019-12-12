遠航12日中午突公告停飛　空姐爆：一早已開清算會議

▲遠東航空宣布13日起停止一切飛航營運。



文、圖／周刊王

遠東航空今天（12日）先是無預警暫停網路售票服務，接著各界就傳出遠航倒閉的消息，雖然遠航始終沒承認此事，但根據CTWANT獨家掌握的消息，遠航早在今天早上10點就宣布召開「清算會議」，要求各單位留下需要清算的人員名單。





▲遠航流傳出召開清算會議的消息。（圖／讀者提供）

在遠東航空任職的空姐私下向CTWANT透露，遠航內部一切正常，昨天也都正常工作，她們今天一開始也是透過媒體才知道公司可能出狀況，但後來才發現資深主管今天早上9點40分左右就被告知公司要召開「清算會議」，要求各單位留下需要清算的人員名單，而且根據對話紀錄，顯然主管們也早就知道停賣機票一事，就只有他們這些最基層的員工不知道，且目前仍完全不知道公司到底實際情況，內部一片混亂但也找不到主管詢問。

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而根據旅行社業者透露，他們業界今天早上11點多手機就不停收到遠航倒閉的相關訊息，更有人說「張綱維已經跑路」。航空界人士則是表示，民航局今天早上已緊急找華信、立榮開會，暗示遠航恐怕會停航，要這兩家公司做好支援準備。面對即將來臨的過年交通高峰期，若華信和立榮無法負擔，華航和長榮也會加入支援。





▲遠東航空12日先是無預警停止售票，接著就傳出公司倒閉的消息。（圖／擷取自遠航官網）

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